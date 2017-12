Último disco póstumo de Jimi Hendrix revela diez temas inéditos

AFP 7/12/2017 - 23:14

Los administradores de la herencia de Jimi Hendrix anunciaron este jueves el lanzamiento de un álbum póstumo de la leyenda de la guitarra que incluirá diez temas inéditos, muchos de los cuales fueron grabados pocos meses antes de su muerte.

"Both Sides of the Sky" (Las dos caras del cielo), que saldrá a la venta el 9 de marzo de 2018, es la tercera parte de una trilogía de discos de material recuperado de Hendrix, cuyas primeros álbums fueron lanzados en 2010 y 2013 llegando al número uno en las listas musicales de varios países.

Este último álbum incluye una versión inédita del "Woodstock" de Joni Mitchell, una reflexión nostálgica del compositor sobre el histórico festival cultural de 1969 que se celebró en el norte del estado de Nueva York.

Hendrix, que fue una de las figuras principales de Woodstock con su canción "Monday morning", grabó el tema de Mitchell con su amigo guitarrista Stephen Stills.

Otra canción notable incluida en el disco es una versión restaurada de "Cherokee Mist," un tema instrumental en el que Hendrix rinde homenaje a su herencia parcial nativa.

Esta versión de "Cherokee Mist" es una de las raras ocasiones en las que Hendrix toca el citar, un instrumento indio que conoció una popularidad creciente gracias al artista indio Ravi Shankar.

"Both Sides of the Sky" incluye además tres temas que ponen en evidencia las capacidades extraordinarias del músico en el estudio, donde se convirtió en un maestro grabando con diversas técnicas y efectos.

"El verdadero hogar de Jimi era el estudio. Ahí era donde se producían la música y la magia", dijo en un comunicado Eddie Kramer, el productor histórico de la estrella, que también participó en la realización de este trabajo.

"Le gustaba todo sobre la grabación y para mi fue un placer único y un honor formar parte de ese proceso, tanto entonces como ahora" señaló Kramer.

"Both Sides of the Sky" incluye temas grabados entre enero de 1968 y febrero de 1970. Hendrix, que frecuento las drogas y alcohol, murió en septiembre de 1970 en un hotel de Londres a los 27 años.

sct/ska/lb/spc

SONY