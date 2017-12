ACNUR advierte en contra de "retornos apresurados o prematuros" de rohingya a Birmania

8/12/2017 - 12:13

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado este viernes su disposición a colaborar con los gobiernos de Birmania y Bangladesh para la puesta en marcha del acuerdo de repatriación de refugiados rohingya, si bien ha advertido de que dichos retornos deben ser voluntarios y en ningún caso "apresurados o prematuros".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Como hemos dicho anteriormente, todos los refugiados tienen derecho a regresar, pero esto debería ocurrir de forma voluntaria y solo cuando la gente sienta que son el momento y las circunstancias adecuadas", ha subrayado el portavoz de ACNUR, Adrien Edwards.

Según ha explicado, la agencia de la ONU aún no ha hablado con el Gobierno de Bangladesh desde que firmó el acuerdo con el birmano el pasado 23 de noviembre pero está dispuesta a participar en un grupo de trabajo conjunto y a "ayudar a los dos gobiernos a hacer las gestiones para permitir que los refugiados ejerzan su derecho de regresar de forma libre, segura y digna".

ACNUR está animado por el hecho de que el acuerdo suscrito entre los dos países contempla trabajar para "una solución integral y duradera" de la cuestión, así como contenerse de llevar a cabo "ninguna política discriminatoria que viole los Derechos Humanos reconocidos universalmente", ha precisado.

Igualmente, la agencia de la ONU considera "crítico" el que Birmania cumpla con las recomendaciones hechas por la comisión asesora liderada por Kofi Annan sobre Rajine, entre las que figuran la libertad de movimiento, el desarrollo socioeconómico, la participación y representación comunal y la seguridad de todas las comunidades.

Su cumplimiento, ha subrayado Edwards, "no solo creará un entorno que facilite los retornos de forma segura y digna, sino que garantizará sostenibilidad". No obstante, tras resaltar el sufrimiento vivido por los más de 600.000 rohingya que han huido hacia Bangladesh desde finales de agosto, ha dejado claro que "es crítico que los retornos no sean apresurados ni prematuros".

"Los refugiados necesitarán información sobre las condiciones en las zonas de origen y en último término, su decisión sobre su futuro debe ser su propia elección bien informada", ha insistido el portavoz.

"ACNUR está preparado para ayudar a ambos gobiernos a trabajar hacia una solución para los refugiados rohingya actualmente en Bangladesh que cumpla con los estándares internacionales de refugiados y Derechos Humannos y, de forma crucial, garantice que las voces de los refugiados están representadas en todo este proceso", ha remachado, según ha informado la agencia de la ONU en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Leonard Doyle, ha informado de que unos 20.000 rohingya llegaron a Bangladesh durante el mes de noviembre, por lo que son ya 646.000 los que lo han hecho desde el 25 de agosto.