Varane y Bale, bajas el sábado, viajarán al Mundial de Clubes

AFP 8/12/2017 - 15:07

El defensa francés Rapahël Varane y el atacante galés Gareth Bale, que no estarán por lesión el sábado en Liga, sí viajarán a Emiratos Árabes con el Real Madrid para disputar la próxima semana el Mundial de Clubes, declaró este viernes el entrenador blanco Zinedine Zidane.

Bale, víctima de una serie de lesiones, regresó a los entrenamientos este viernes pero como Varane, es baja para la recepción del Sevilla el sábado en la 15ª jornada (15h15 GMT).

"Bale no estará mañana pero la idea es que viaje con nosotros para el Mundialito y ya veremos si puede estar para el primer partido", señaló Zidane sobre la semifinal, que se disputa el miércoles.

En cuanto a Varane, con una lesión muscular -la tercera de esta temporada-, sufrida el miércoles en el triunfo ante el Borussia Dortmund en Champions (3-2), el técnico francés restó importancia a su dolencia.

"Lo que tiene 'Rapha' no es nada grave. No estará con nosotros mañana pero pasó una resonancia y no es importante. Viajará al Mundialito y veremos si puede estar en el próximo partido", dijo.

Zidane subrayó que su compatriota, que se ha lesionado al menos una vez por trimestre desde el problema que le obligó a perderse la Eurocopa 2016, había iniciado un trabajo personalizado para evitar estos problemas.

"Podemos ayudarle con un trabajo específico de prevención pero aunque sea joven, jugando cada tres días algo le pasa. Hay que cambiar algo en su forma de entrenarse o jugar. Cuando juega lo hace bien, pero le cuesta un poco más por eso de jugar cada tres días. Vamos a mirar cómo lograr que este bien definitivamente", explicó.

Sin Varane, y con varios jugadores de perfil defensivo suspendidos (Ramos, Carvajal y Casemiro), Zidane normalmente alineará el sábado a una dupla de centrales formada por Nacho y Jesús Vallejo, a dos semanas del Clásico frente al Barcelona.

