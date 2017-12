Paraguay: Iglesia católica critica duramente al gobierno por corrupción

AFP 8/12/2017 - 15:53

El obispo de la diócesis de Caacupé, Ricardo Valenzuela, lanzó este viernes duras críticas a las autoridades por la corrupción y la ausencia de justicia en Paraguay en una multitudinaria misa a la que concurrió el presidente.

"Todos los días se publican hechos de desvergonzados robos en el manejo de bienes y fondos públicos. Desde los puestos de oficinas y grandes cargos se producen toda clase de actos de despojo o abusos del Presupuesto Nacional que no se denuncian", expresó el prelado en su homilía.

El calendario católico celebra este viernes el Día de la Inmaculada Concepción, máxima fiesta religiosa de Paraguay donde se venera a la Virgen de Caacupé y que reunió este año a casi dos millones de creyentes, según estimaciones de los organizadores.

Según el censo nacional de 2002, de 7 millones de habitantes, 94% se declara católico.

"No tendremos la conciencia tranquila si no denunciamos a los corruptos y clamamos por justicia, no podemos permanecer indiferentes. El silencio nos convierte en encubridores de estas autoridades deshonestas que están malversando recursos", sostuvo en tono grave, monseñor Valenzuela.

El presidente Horacio Cartes, cuyo mandato de cinco años finaliza en 2018, presenció en primera fila el oficio religioso en compañía de casi todos sus ministros.

Monseñor Valenzuela dijo que se estaba haciendo eco "del malestar generalizado, el descontento de grandes sectores (ciudadanos) ante la conducta de dirigentes y autoridades".

"Cuando la corrupción toca fondo, todo se cae", expresó, parafraseando al profeta Isaías.

El obispo instó a los católicos a saber elegir a sus candidatos en las primarias presidenciales y legislativas (internas de los partidos) programadas para el próximo domingo. Las elecciones generales están fijadas para el 22 de abril de 2018.

Exhortó por otra parte a los candidatos a no prometer cosas que no van a cumplir. "No pretendan el triunfo en base a mentiras y engaños que oscurecen cada vez más el futuro político del país", manifestó.

