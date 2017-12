UE solicita a Federación de Patinaje cambiar prácticas "contrarias a la competencia"

AFP 8/12/2017 - 17:27

La Unión Europa advirtió a la Federación Internacional de Patinaje (ISU), que prohíbe a los patinadores de velocidad participar en competiciones internacionales no reconocidas, bajo pena de exclusión en los Juegos Olímpicos y Mundiales, que debe cambiar sus prácticas "contrarias a la competencia".

Las reglas de la ISU "violan las normas de la UE en materia de competencia", declaró el ejecutivo europeo en un comunicado.

"La decisión de la comisión impone a la ISU que ponga fin a su comportamiento ilegal en 90 días", añadió.

"Aunque la comisión no ha estimado necesario ni apropiado establecer una multa en este caso, si la ISU no sigue la decisión de la comisión, será sancionable con multas que pueden alcanzar hasta el 5% de su cifra de negocios diaria mundial", subrayó.

Horas más tarde, la ISU respondió con un largo comunicado: "La decisión de la comisión sitúa los intereses comerciales por delante de los principios de integridad, de salud y de seguridad que protegen el 'fair play' en el deporte".

"La ISU no puede aceptar una proposición según la que debería autorizar a los patinadores a participar en eventos no autorizados en los que los organizadores rechazan aceptar los estándares de la ISU. Sin la aplicación de los mismos, no hay dispositivo que asegure la protección de la salud y la seguridad de los patinadores, ni la integridad en el deporte", añadió, recordando que se reserva "el derecho al recurso" de la decisión de la comisión.

La comisión europea había sido apelada en octubre de 2015 por dos patinadores de velocidad holandeses, el campeón olímpico Mark Tuitert y el campeón del mundo por equipos Niels Kerstholt.

Este caso, que concierne a una importante federación deportiva internacional, podría tener un profundo impacto sobre la manera en la que los deportistas profesionales gestionan sus carreras y en las elecciones sobre las competiciones en las que participan.

La ISU, formada por las federaciones nacionales de patinaje, es la única organización reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) para gestinar el patinaje artístico y de velocidad.

