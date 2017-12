Ankara defiende ante la UE que "Turquía no es perfecta" pero sus reformas han mejorado el Estado de Derecho

8/12/2017 - 17:37

Bruselas avisa que la situación de los derechos fundamentales es "inaceptable" en Turquía y pide mejoras para modernizar la Unión Adunera

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

El viceprimer ministro turco, Mehmet Simsek, ha reconocido este viernes ante la Unión Europea que "Turquía no es perfecta, ni de lejos", pero ha insistido en que sus reformas en los últimos años han contribuido a reforzar el Estado de Derecho y la democracia y ha insistido en que está en el interés de ambas partes que Turquía siga "anclada en la UE".

"Desde nuestro punto de vista, Turquía está reforzando el Estado de Derecho y defendiendo su democracia. Es lo que ha estado haciendo en los últimos dos años, en los que ha habido muchos malentendidos. Necesitamos hablarnos, ser abiertos e intentar entender a la otra parte", ha defendido el viceprimer ministro turco en rueda de prensa conjunta con el vicepresidente responsable de Empleo y Crecimiento de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, al término de la reunión de alto nivel de Diálogo Económico entre ambas partes.

Simsek ha concedido que "Turquía no es perfecta, de lejos", motivo por el cual el Gobierno ha emprendido una agenda "muy completa" de reformas en el ámbito judicial, las finanzas públicas y educación, entre otros y ha insistido en que el Gobierno turco "está comprometido en seguir reforzando el Estado de Derecho y reforzar los estándares de democracia, promover los derechos y libertades fundamentales".

El viceprimer ministro turco ha defendido "la plena integración de Turquía en esta Unión Europea" y ha reclamado centrarse "en una agenda más positiva". "Seguir anclada en la UE creo que está en el interés de ambos. Nos necesitamos", ha avisado.

"Queremos una Turquía que respeta todos los valores fundamentales que son importantes para los Estados miembro y la UE en su conjunto, un país donde el Estado de Derecho, la libertad de expresión y de medios se garantiza", ha avisado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

Katainen ha avisado de que la decisión de los Veintiocho de congelar el mandato para negociar la modernización de la Unión Aduanera con Turquía "en parte es comprensible" por el desarrollo "negativo" en el país en los últimos años. "Todo lo que hemos observado simplemente no es aceptable para la UE", ha resumido, insistiendo en que si la situación del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en Turquía mejora permitirá un avance en la Unión Aduanera.

"Poner la Unión Aduanera en suspenso no significa que no se pueda revitalizar de nuevo. Espero que en el futuro próximo podamos ver que se cumplen las condiciones para que podamos seguir nuestro trabajo en la Unión Aduanera", ha asegurado, insistiendo en que "no es un regalo a Turquía de la UE" porque está en el interés de ambas partes modernizar el acuerdo, algo que contribuiría a aumentar las relaciones comerciales y a crear empleo. También ha insistido en que la relación entre la UE y Turquía es "estratégica", entre otros, para combatir el terrorismo.

Simsek también ha defendido que la modernización de la Unión Aduanera está en el interés de ambas partes y ha achacado las "preocupaciones" de la parte europea por la situación del Estado de Derecho y las libertades fundamentales en Turquía a "la falta de entendimiento de lo que ha pasado en Turquía", insistiendo en que el estado de emergencia se debe al "periodo difícil" en Turquía por el golpe de Estado fallido, la "difícil" situación geopolítica y "una mayor amenaza terrorista", recordando que Turquía es el séptimo país en el mundo con más víctimas mortales por terrorismo.

"No esperamos que nuestros amigos europeos entiendan fácilmente este concepto marciano de un movimiento religioso que se convierte en una organización criminal para intentar alcanzar el poder de forma legítima", ha ironizado, sobre el movimiento del clérigo Fetulá Gülen, al que Ankara atribuye el golpe fallido.

Simsek ha insistido en que para Turquía "Europa sigue siendo una fuente de inspiración para reforzar el Estado de Derecho, avanzar los estándares de democracia, reforzar los derechos y las libertades fundamentales" y ha pedido "no extrapolar las recientes dificultades al futuro".

"Lo peor está detrás de nosotros. Vamos a seguir apreciando y no solo a apreciar sino a respetar los valores europeos", ha remachado.