Inédita coalición de derecha e izquierda solicita registro para presidencial de México

AFP 9/12/2017 - 4:46

Una inédita coalición de partidos de izquierda y derecha de México presentó este viernes su solicitud de registro ante la autoridad electoral para contender en las elecciones presidenciales de 2018, cuyos sondeos muestran al izquierdista y excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como el favorito.

El anuncio que oficializa la coalición, pactada en septiembre, se da a una semana de que el ahora exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, renunció para buscar la candidatura presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), una decisión recibida con gran aceptación por varios sectores de ese partido.

La nueva agrupación política está compuesta por la segunda y tercera fuerza política de México y un partido minoritario: el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC).

"Hoy venimos a hacer patente nuestra voluntad de ir por el primer gobierno de coalición de este país que nos permita transformar" a México, dijo la presidenta del PRD, Alejandra Barrales en el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Los problemas de México no son ideológicos, los problemas de México están perfectamente identificados y los podemos resolver", añadió Barrales tras festejar el fracaso de los políticos que auguraron que la coalición no llegaría a esta fase, que aún no define el método para escoger su candidato.

Por su parte, Ricardo Anaya, dirigente del PAN destacó en su discurso los fracasos del PRI.

"Los resultados del PRI en el gobierno francamente son desastrosos (...) ya no hay un solo país que esté peor que México en toda América y el Caribe", apuntó.

Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) es otra de las figuras destacas en las encuestas. Ella buscar ser candidata presidencial independiente.

Meade no es militante del PRI, pero su designación como abanderado oficial de esa agrupación se da como un hecho, y representa un reto para Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), puntero en los sondeos sobre los comicios del 2018, y dos veces excandidato presidencial por el PRD.

jg/cd