Netanyahu viaja a Europa avisando de que no aceptará de sus autoridades un "doble rasero" sobre Jerusalén

9/12/2017 - 23:25

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra ya de camino hacia Francia, en el comienzo de una visita europea que le llevará también a Bruselas, con la advertencia de que no tolerará que la UE aplique un "doble rasero" a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de aceptar a Jerusalén como capital de Israel mientras las autoridades europeas se callan sobre los ataques de las milicias palestinas en suelo israelí.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Oigo muchas voces condenar la declaración histórica del presidente Trump pero no he escuchado condenas a los cohetes que disparan (las milicias) contra Israel", ha declarado Netanyahu antes de partir. "Respeto a Europa pero no estoy dispuesto a aceptar un doble rasero", ha declarado.

El primer ministro ha insistido en que no tolerará "ningún ejercicio de hipocresía en un foro tan importante como es Bruselas", y ha avisado de que presentará "la verdad de Israel sin miedo y con la cabeza bien alta", en declaraciones recogidas por el 'Yedioth Aharonoth'.

Antes de su viaje, unos 400 activistas a favor de la causa palestina han marchado este sábado por las calles la capital francesa para protestar contra su llegada.

Los manifestantes han ondeado banderas palestinas e imágenes con el rostro del presidente francés, Emmanuel Macron, con la leyenda "traidor", al acusarle de permitir la visita de Netanyahu tras aceptar esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, a Jerusalén com capital de Israel.

"¡Jerusalén, capital palestina!", Respondieron los manifestantes. "¡Qué vergüenza, qué vergüenza!", rezaban más carteles en relación al encuentro que mantendrán mañana Macron y Netanyahu en el Elíseo, según recoge el diario 'Le Parisien'.

Francia se ha negado a seguir los pasos de Estados Unidos y ha advertido a la Casa Blanca que esta decisión "contraviene el derecho internacional", en palabras del ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

El Parlamento francés llegó a declarar en 2014 una resolución no vinculante por la que pedía al Gobierno que reconociera al Estado palestino, pero el Elíseo hasta ahora no lo ha hecho oficialmente.