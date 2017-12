La ONU apela a movilizarse por los DDHH porque su desaparición supondría "un precio muy alto"

10/12/2017 - 11:01

"No debemos permanecer al margen" mientras el sistema de valores de la Declaración Universal se deshace en nuestro entorno"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha advertido de que los valores consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos están amenazados en la actualidad y ha apelado a movilizarse para defenderlos porque de lo contrario habría que "pagar un precio muy alto".

En su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre con motivo del aniversario de la proclamación de la citada Declaración en 1948, ha destacado que gracias a este documento "la vida cotidiana de millones de personas ha mejorado, se han prevenido incalculables sufrimientos y se han echado los cimientos de un mundo más justo".

El hecho de que haya resistido todos estos años, ha subrayado, "es una prueba de la duradera universalidad de sus valores de igualdad, justicia y dignidad humana", sobre todo porque "se redactó en un mundo devastado por la guerra y fue el remedio que los estados recetaron a sus pueblos para vacunarlos contra sus peores instintos y omisiones".

La Declaración, ha recordado Zeid, se redactó con el Holocausto y "las actitudes y la acumulación de políticas y prácticas que lo hicieron posible, marcados a fuego en la consciencia de quienes no habían logrado evitarlo" así como con el convencimiento de que "no es posible alcanzar el desarrollo sin respetar los Derechos Humanos y que no es posible disfrutar plenamente de los Derechos Humanos sin alcanzar el desarrollo y que la paz y la seguridad dependen de ambos".

Sin embargo, con el paso del tiempo, "esa conciencia parece evaporarse a un ritmo alarmante y el enorme progreso alcanzado mediante la aplicación progresiva de los principios de Derechos Humanos proclamados en la Declaración Universal se olvida o se menosprecia cada vez más", ha lamentado Zeid.

En la actualidad, la universalidad de los Derechos Humanos "está asediada hoy por terroristas, dirigentes autoritarios y populistas que parecen dispuestos, en diverso grado, a sacrificar los derechos de los demás sólo para conquistar el poder", ha denunciado, subrayando que "la influencia combinada de esos elementos ha crecido a expensas del orden democrático liberal, la paz y la justicia".

AUMENTAN LOS CRÍMENES Y LAS CRUELDADES

Así, ha proseguido en su mensaje, "vemos cómo aumentan los crímenes y las crueldades que se comenten en conflictos en el mundo entero; medra el nacionalismo antagónico, con diversos y crecientes grados de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación que van arraigando, incluso en países que se sentían satisfechos, instalados en la creencia de esos eran problemas del pasado y que no podrían resurgir y reafirmarse con tanta facilidad".

Igualmente, se están produciendo retrocesos en los avances en materia de derechos de las mujeres y de las minorías y hay dirigentes políticos que "niegan abiertamente la verdad fundamental consagrada en el artículo 1 de la Declaración": "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

Sin embargo, ha incidido Zeid, "los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejar (su defensa) únicamente en manos de los Estados, son demasiado valiosos para todos nosotros y para nuestros hijos".

Por ello, dado que el legado de la Declaración Universal "está amenazado" ahora que se encamina a su 70 aniversario, ha apelado a no dejar que "flaquee nuestro compromiso de defender los Derechos Humanos", puesto que, ha afirmado, "si miramos hacia otro lado cuando se violan, esos principios se marchitarán paulatinamente y al final perecerán".

Si eso llegara a ocurrir, ha advertido, "el costo en sufrimiento y vidas humanas sería inmenso y toda la humanidad tendría que pagar un precio muy alto".

LA DEFENSA DEPENDE TODOS

Así las cosas, ha recalcado que, en última instancia, la defensa de los Derechos Humanos, "depende de nosotros". "Depende de mí, de usted, de todos en cada ciudad, provincia o país donde todavía hay margen para expresar ideas, participar en decisiones y alzar la voz. Es preciso que tomemos medidas para fomentar la paz, luchar contra la discriminación y defender la justicia", ha reclamado.

Según Zeid, "debemos organizarnos y movilizarnos en defensa de la decencia humana, en defensa de un mejor futuro común" y no permanecer "al margen, perplejos, mientras el sistema de valores creado tras la Segunda Guerra Mundial se deshace en nuestro entorno".

Al contrario, ha añadido, "debemos asumir una postura sólida y decidida" puesto que "al apoyar resueltamente los Derechos Humanos de los demás, estamos defendiendo nuestros propios derechos y los de las generaciones del porvenir", ha remachado.