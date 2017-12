Mundial de Clubes: Luan, el diamante en bruto del Gremio

Lleva el número 7 y acaba consagrarse como mejor jugador del mayor torneo de su continente: el brasileño Luan, del Gremio, tiene algo de Cristiano Ronaldo, pero le distinguen un carácter fuerte y un recorrido profesional bastante atípico.

El joven de 24 años podría cruzarse, de hecho, en el camino del cinco veces ganador del Balón de Oro del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes en Abu Dabi el 16 de diciembre: una culminación soñada para una temporada casi perfecta para él.

A falta de balones de oro, Luan Vieira acaba de ser nombrado mejor jugador de la Copa Libertadores, la más importante de Sudamérica.

El brasileño sacudió el torneo con ocho tantos, entre los cuales un "golaço" memorable en la vuelta de la final contra el argentino Lanús el 29 de noviembre.

Controlando el balón, burló a dos defensas y dio el golpecito de gracia para superar al portero: arte en mayúsculas.

"Ah, es una sensación indescriptible. Un gol en una final de Libertadores. Es una de las mejores sensaciones de mi vida. El momento en que ves que todo el esfuerzo valió la pena, no tiene precio", cuenta el jugador a la AFP.

Pero el joven delantero sabe bien el precio que pagó por ser el héroe del Gremio.

La nueva esperanza brasileña estaba a punto de firmar con el Spartak de Moscú en agosto, pero finalmente decidió alargar su contrato con el club del sur de Brasil hasta 2020.

Después de la final, Luan dijo a la cadena Fox Sports que su salario se hubiera multiplicado por cinco si hubiera ido a Rusia.

- Formación tardía -

Originario de una favela de Sao José do Rio Preto, una ciudad de 400.000 habitantes a 400 km de Sao Paulo, Luan batalló antes de llegar a la categoría reina en Brasil.

A los 18 años, cansado de jugar en pequeños clubes de su región, estuvo a punto de colgar las botas.

Pero el destino del fogoso atacante acabó por seducir al Gremio en 2013, después de haber destacado en la Copa Sao Paulo, un torneo que ha visto nacer varios cracks brasileños.

Antes de firmar a los 20 años por el mismo club de Porto Alegre donde debutó Ronaldinho, Luan nunca había pasado por un centro de formación de alto nivel.

"Cuando Luan llegó aquí ya tenía un buen bagaje técnico, pero le faltaba mucho en la cuestión física", explica a la AFP Francesco Barletta, el responsable de la formación en el Gremio.

A pesar de sus carencias, este diamante en bruto apenas estuvo un año jugando con los más jóvenes, debutando profesionalmente en enero de 2014.

Driblador ágil, con un pegue fuerte de pelota, no tardó en meterse a los seguidores en el bolsillo, tanto fungiendo como atacante de apoyo como de extremo izquierdo.

"Me gusta moverme por todo el sector ofensivo. Ya he jugado en varias posiciones y nunca tuve problemas. Tuve la suerte de tener entrenadores que me dieron la libertad de jugar", asegura Luan.

- Amigo de Neymar -

"Progresa enormemente en poco tiempo. Su gran punto es la iniciativa y el coraje. Y tiene mucha personalidad, una capacidad de reacción muy buena", subraya Barletta.

Pero su carácter le ha jugado también malas pasadas.

A menudo se encontró en el centro de polémicas en la prensa por sus ataques a adversarios antes o después de los partidos.

Su blanco favorito: Eduardo Sasha, el delantero del International, rival histórico del Gremio en Porto Alegre, al que insultó después de coronarse campeón de la Libertadores.

Luan forma parte también del grupo de amigos de Neymar que lo acompañaron cuando la "canarinha" se llevó la primera medalla de oro de la historia del fútbol brasileño en los Juegos Olímpicos de Rio-2016.

Prominente en la disputa olímpica, el joven del Gremio fue convocado por primera vez en el equipo nacional senior en agosto pasado.

Aunque solo jugó seis minutos ante Ecuador, Luan sueña con viajar a Rusia en junio del año que viene: pero no para firmar con el Spartak, sino para jugar la Copa del Mundo con la Seleçao.

