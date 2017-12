Netanyahu a los palestinos: "Cuanto antes acepten que Jerusalén es la capital de Israel, antes habrá paz"

10/12/2017 - 17:14

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido a los palestinos que "acepten la realidad" de que Jerusalén es la capital de Israel como condición sine qua non para alcanzar la paz en la región.

PARÍS, 10 (Reuters/EP)

"Cuanto antes acepten la realidad de que que Jerusalén es la capital de Israel, antes habrá paz", ha declarado Netanyahu desde París, tras un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El primer minstro se encuentra en la capital francesa en una visita marcada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aceptar el estatus de capital que Israel exige para la ciudad, disputada desde tiempos casi inmemoriales.

"Le ofrezco al señor Abbas que se siente y negocie la paz: no hay nada más simple", ha declarado Netanyahu, quien ha aprovechado para replicar las palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien esta mañana ha llamado a Israel "estado terrorista".

"A mí no me va a dar lecciones de moralidad alguien que está bombardeando a la población kurda dentro de su propio país, que ayuda a irán y que contribuye al terrorismo de [el movimiento islamista palestino] Hamás en Gaza. Este no es el hombre que va a darme a mí lecciones de moralidad", ha aseverado Netanyahu.