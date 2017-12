Neuer está "convencido" de que se recuperará para jugar el Mundial 2018

AFP 10/12/2017 - 17:46

"Estoy absolutamente convencido de que estaré en la portería en el Mundial", señaló el arquero alemán Manuel Neuer, que casi no ha jugado desde abril por dos lesiones consecutivas, este domingo en una entrevista publicada por Bild.

"En mi opinión, nada se opone a mi participación en el Mundial", declaró el arquero del Bayern Múnich.

Neuer, víctima de una fractura en el pie izquierdo en abril en Liga de Campeones ante el Real Madrid, jugó cuatro partidos esta temporada antes de volver a fracturarse el mismo pie, posiblemente por volver a jugar antes de lo debido.

Desde entonces se mueve con muletas y no se sabe cuándo podrá volver a los entrenamientos.

"Si las radiografías están bien, no tendré absolutamente ningún problema, cuando los médicos me den el visto bueno regresaré, pero no voy a dar fechas", dijo a Bild.

"Para mí estaría bien si pudiera decir adiós a mis amigas (las muletas) de aquí a Navidad. Sería un bonito regalo", señaló el arquero, campeón del mundo en 2014 con Alemania.

Tras su recaída en septiembre, el capitán de la Mannschaft, de 31 años, no quiere volver a tomar riesgos.

"Una nueva lesión en el hueso sería una muy mala noticia. Tengo que ser muy prudente. No puedo volver a cometer un error", dijo Neuer, que no juega con Alemania desde octubre de 2016, debido a diferentes problemas físicos.

Desde la Copa Confederaciones que ganó Alemania a principios de julio, el arquero del Barcelona Marc-André Ter Stegen es el titular para el seleccionador Joachim Low.

Alemania iniciará el Mundial en el grupo F junto con Suecia, Corea del Sur y México.

