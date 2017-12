Inicia el anuncio de los nominados a los Globos de Oro

AFP 11/12/2017 - 14:27

La ceremonia para anunciar a los nominados a los Globos de Oro comenzó este lunes, con pronósticos de la crítica que auguran que el romance "Call Me By Your Name" liderará las nominaciones junto "La forma del agua".

Los anuncios preceden las nominaciones de los influyentes premios del sindicato de actores (SAG), que son un barómetro del momento que se vive con miras al Óscar.

Entre las primeras categorías anunciadas está el actor en miniserie o película de TV, con Robert De Niro ("The Wizard of Lies"), Kyle MacLachlan ("Twin Peaks"), Jude Law ("The Young Pope"), Ewan McGregor ("Fargo") y Geoffrey Rush ("Genius").

