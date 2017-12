"La forma del agua" de Guillermo del Toro lidera nominaciones a Globos de Oro

AFP 11/12/2017 - 15:16

"La forma del agua", la cinta del mexicano Guillermo del Toro, recibió este lunes el mayor número de nominaciones a los Globos de Oro, siete.

"The Post" y "Tres anuncios por un crimen" le siguen con seis, mientras que "Lady Bird" recibió cuatro.

Estos anuncios anteceden a los del sindicato de actores (SAG), abriendo la temporada de premios que termina con el codiciado Óscar.

La fantasía romántica compite para mejor película, guión y director, así como para mejor música original, actriz (Sally Hawkins), actor y actriz de reparto (Richard Jenkins y Octavia Spencer).

Los otros nominados a mejor película dramática son: "Lady Bird", "The Post", "Tres anuncios por un crimen" y "Molly's Game".

Aunque los Globos de Oro, que se celebran el 7 de enero, tienen un perfil superior, no son vistos tanto como un termómetro para los premios de la Academia porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés).

Del lado de la televisión, "Big Little Lies" -que ya recibió cinco Emmys-, lidera con seis nominaciones.

"Feud: Bette and Joan" le sigue con cuatro, mientras que "Fargo", "The Handmaid's Tale" y "This is Us" recogieron tres cada una.

ft-jt/ll