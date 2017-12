La chilena "Una mujer fantástica", nominada a los Globos de Oro

La película chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, recibió una nominación este lunes a los Globos de Oro en la categoría de mejor película extranjera.

Compite con "First they killed my father" (Camboya, dirigida por Angelina Jolie), "En la penumbra" (Alemania), "Loveless" (Rusia) y la sueca "The Square", protagonizada por Elisabeth Moss.

El drama de Lelio, protagonizada por Daniela Vega, Francisco Reyes y Luis Gnecco, cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

La cinta es la escogida de Chile para competir por el Óscar a mejor cinta en idioma no inglés.

Otra chilena, "Neruda", fue nominada el año pasado en la misma categoría.

Además, el último éxito de los estudios Pixar, "Coco", recibió una nominación como mejor película animada. La cinta está dirigida a cuatro manos por el estadounidense de origen mexicano Adrián Molina y Lee Unkrich.

