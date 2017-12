Protestas en Argelia tras el rechazo de una ley que planteaba financiar la enseñanza en bereber

11/12/2017 - 18:56

Miles de manifestantes han salido este lunes a las calles de las principales ciudades de la región de la Cabilia, al este de Argel, para protestar tras el rechazo de una enmienda en la Comisión Jurídica del Parlamento para financiar la educación en bereber cabilio o tamazig.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las manifestaciones más importantes han tenido lugar en Bejaia y Tizi Uzú, donde se han desarrollado sin incidentes; y en Buira, donde ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, informa el portal de noticias argelino TSA.

En Buira la mañana ha transcurrido sin incidentes, pero a primera hora de la tarde, la Policía antidisturbios ha impedido el paso a los estudiantes del departamento de Lengua y Cultura Tamazig de la Universidad de Buira y se han producido disturbios. Los manifestantes aseguran que hay varios heridos y detenidos.

En Tizi Uzú en cambio unas 20.000 personas se han manifestado sin incidentes convocados por los comités estudiantiles de la Universidad Mulud Mameri desde la sede universitaria hasta la sede del gobierno provincial.

"Hoy y mañana existe el tamazig" o "Siempre prevalecerá el tamazig", han coreado los manifestantes en su idioma. "No me encontré mi lengua en el mercado" o "Corrijamos la historia, Argelia no es árabe" eran algunas de las consignas inscritas en las pancartas.

La lengua bereber tamazig es una lengua autóctona del norte de África y se habla en Túnez, Libia, Egipto, Mali, Níger, Burkina Faso, Marruecos y Argelia. En estos dos últimos países ha conseguido el estatuto de lengua oficial en los años 2002 y 2001, respectivamente, después de que en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alertara de su posible extinción.

Aunque prácticamente desplazada por el árabe por tratarse de una lengua básicamente oral, se mantuvo viva en muchas comunidades gracias a su aislamiento geográfico y por la aceptación que tiene entre la población. No obstante, en Mauritania se ha extinguido. El guanche canario está emparentado con el bereber.