Dastis niega tensión en el encuentro con Netanyahu e insta a EEUU a presentar cuanto antes su plan de paz

11/12/2017 - 19:41

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha negado que los Veintiocho hayan mantenido un encuentro tenso con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su embajada allí, un paso "contraproducente" y que "no contribuye a la paz" pero que espera preceda a la presentación, "cuanto antes", de un plan de paz.

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

"Estábamos todos muy cómodos (...) Cada uno ha defendido sus tesis", ha explicado el jefe de la diplomacia española al término de la reunión con sus homólogos de la UE, que arrancó con un desayuno informal con Netanyahu para discutir las perspectivas del proceso de paz tras la decisión unilateral de Estados Unidos sobre Jerusalén y en el que ha insistido en el que no ha habido "nada de tensión ni nada".

Dastis ha insistido en que ambas partes han mantenido "un diálogo franco" y en el encuentro no ha habido "nada de tensión ni nada". "Hay voluntad por nuestra parte en ser constructivos, trabajar y convencer a Israel", ha explicado el ministro, que valorado que Netanyahu pese a tener "muy claro cuáles son sus tésis" ha dicho "que todo es negociable" y que está dispuesto a reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abbas, "en cualquier momento, aquí en Bruselas mañana si hace falta".

"Hemos reafirmado nuestro apoyo a la solución de dos Estados. Hemos puesto de manifiesto que los Estados miembro no vamos a mover nuestras embajadas", ha explicado Dastis.

El jefe de la diplomacia española ha asegurado que la decisión de Estados Unidos sobre Jerusalén "es contraproducente y no contribuye a la paz" tal y como ha defendido el propio Netanyahu, que ha confiado en que "todos" si no "la mayoría" de países europeos sigan el ejemplo de Estados Unidos en una breve comparecencia sin preguntas con la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.

Dicho esto, Dastis ha valorado que Trump haya defendido que el "estatus final" de Jerusalén "va a depender del acuerdo entre las dos partes" y su anuncio "no prejuzga" en este momento dicho estatus y ha instado a la Administración estadounidense a presentar su plan de paz para la región "cuanto antes" tras admitir que "hoy en día no es realista" pensar que la UE pueda "tomar iniciativas" en su lugar.

"Esperamos que se produzca lo antes posible", ha admitido el jefe de la diplomacia española, que ha dejado claro que "no vemos otra solución" a la de dos Estados, que ha confiado en que no se ponga en peligro por los acontecimientos sobre el terreno, incluida la ampliación de asentamientos israelíes.

"Nosotros esperamos que no", ha admitido. "No vemos otra solución y creemos que cualquier otra solución es peor, no ya para Palestina sino para Israel. Vamos a seguir trabajando con las partes (...) para que ese objetivo, esa meta se pueda obtener lo antes posible", ha concluido.

Netanyahu ha restado importancia a la ampliación de los asentamientos, muy criticados desde la UE, han explicado fuentes diplomáticas.

La UE ha evitado en todo caso durante su encuentro con Netanyahu reclamarle compensaciones a Israel por la destrucción de infraestructuras humanitarias financiadas por los europeos, ha admitido Dastis, que en cambio sí ha dejado claro que los Veintiocho han "reafirmado" su "apoyo" al acuerdo nuclear iraní, muy criticado por Israel, al tiempo que han trasladado su disposición de hablar con Irán "sinceramente" sobre sus misiles y su actividad en la región.