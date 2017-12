Trump acusa a los demócratas de "inventar historias de mujeres" contra él

12/12/2017 - 16:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al Partido Democráta de "inventar historias de mujeres" para tratar de desacreditarlo, un día después de que varias mujeres compareciesen públicamente para reclamar al Congreso que investigara presuntos casos de acoso.

WASHINGTON, 12 (EUROPA PRESS)

"A pesar de las miles de horas y de los millones de dólares invertidos, los demócratas no han podido demostrar ninguna colusión con Rusia, por lo que están pasando a las acusaciones falsas y a inventar historias de mujeres a las que no conozco o con las que nunca me he reunido", ha escrito Trump en Twitter, en un mensaje que concluye con su habitual lema: "¡Noticias falsas!".

La sombra del machismo y el acoso ha perseguido a Trump antes y después de su llegada a la Casa Blanca y ahora ha resurgido a raíz de la campaña #MeToo (#YoTambién). Más de una decena de mujeres han asegurado que el magnate neoyorquino se propasó con ellas antes de entrar en política.

Tres de estas supuestas víctimas, Jessica Leeds, Rachel Crooks y Samantha Holvey, han comparecido este lunes en rueda de prensa para pedir al Congreso que actúe, asumiendo que Trump nunca llegará a dimitir por este tipo de acusaciones. Crooks, exrecepcionista en una inmobiliaria, ha instado a diputados y senadores a "dejar a un lado sus filiaciones partidistas e investigar la historia de delitos sexuales".

El llamamiento ha sido secundado por 50 congresistas demócratas e incluso una senadora, Kirsten Gillibrand, ha pedido a Trump que dimita por las acusaciones vertidas contra él. El presidente también ha publicado en Twitter contra Gillibrand, a la que ha acusado de "desleal" y de "implorar" donaciones "hace no mucho tiempo".

Tanto Trump como la Casa Blanca han negado en varias ocasiones los hechos denunciados, algunos de los cuales se remontarían a la década de los 80, y han acusado a las mujeres de actuar movidas por intereses políticos.

"Estas acusaciones falsas, en la mayoría de los casos rebatidas por completo por testigos, fueron planteadas durante la campaña (electoral) del año pasado y la ciudadanía estadounidense emitió su juicio concediendo una victoria decisiva", ha subrayado en un comunicado la Casa Blanca.