"Nos equivocamos si pensamos que va a ser fácil", dice Zidane

AFP 12/12/2017 - 18:09

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alertó este martes contra la tentación de relajarse el miércoles en la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Jazira asegurando que "si pensamos que va a ser fácil nos equivocamos".

"Sabemos que no hay partido fácil, no va a ser fácil para nosotros, si pensamos eso, nos equivocamos, no pensamos que va a ser fácil, pensamos todo lo contrario", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Al Jazira "va a hacer todo lo posible para molestar a nuestro equipo. Para ellos es el partido del año y por esto tenemos que estar preprados y pensando que vamos a tener un partido complicado", aseguró.

"Jugando una competición, un título, jugando contra el Real Madrid, la gente quiere hacer su partido, tenemos que estar bien concentrados, bien preparados y seguir con lo que hacemos últimamente", dijo Zidane, que dejó entrever que tiene recuperados de sus lesiones al galés Gareth Bale y al central francés Raphael Varane.

"El lunes y hoy (martes) entrenaron los dos bien, sin molestias, han hecho todo el entrenamiento", afirmó el técnico blanco, que se declaró "contento por tener a todos listos", aunque dejó en el aire si jugarán el martes en el Zayed Sports City Stadium.

El Real Madrid podría ganar su quinto título del año si finalmente llegara y se impusiera en la final del Mundialito el próximo sábado, pero Zidane no cree que este récord no supondría que se tratara del mejor año del equipo blanco.

"No creo (que sea el mejor año) porque el Real Madrid es un equipo grande, pero me motiva a mí y a todos los jugadores. Nosotros queremos defender nuestro título que ganamos el año pasado y para eso venimos aquí", afirmó.

El técnico blanco se mostró algo contrariado por el hecho de que una eventual expulsión en la final del torneo, pueda suponer cumplir la sanción en el campeonato nacional.

"Son dos competiciones diferentes y me parece un poco fuerte si pasa esto, pero no va a pasar nada. Es un poco extraño, pero lo aceptamos", aseguró Zidane, que volvió a elogiar a su estrella lusa Cristiano Ronaldo.

"Tengo al mejor porque lo está demostrando, lo que está haciendo es historia, me alegro de poder estar con este jugador que para mí es el mejor", dijo Zidane.

gr/pm