El relator de la ONU para la tortura denuncia que se siguen cometiendo abusos en Guantánamo

13/12/2017 - 15:21

El relator especial de la ONU para la tortura, Nils Melzer, ha instado a Estados Unidos a poner fin a la "impunidad" y procesar a las autoridades responsables de abusos y ha denunciado que la base militar de Guantánamo, en Cuba, sigue siendo escenario de prácticas reprobables contra los reos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Melzer ha puesto como ejemplo de las presuntas violaciones el caso de Amar al Baluchi, quien ha denunciado que ha sufrido torturas durante los tres años y medio en las cárceles secretas de la CIA. Una vez trasladado a Guantánamo, habría seguido siendo víctima de "tortura y malos tratos".

"Además de los efectos a largo plazo de la tortura anterior, se seguirían utilizando contra él ruidos y vibraciones, lo que ha dado como resultado constantes privaciones de sueño y desórdenes físicos y mentales, por los cuales (Al Baluchi) no recibe la atención médica adecuada", ha criticado el relator en un comunicado.

Melzer ha reprochado también que las declaraciones realizadas por el detenido bajo tortura fueron consideradas admisibles por la Ley de Comisiones Militares de 2009, por lo que podrían ser usadas contra él ante un tribunal.

CONTRADICCIÓN

En 2014, la Comisión de Inteligencia del Senado reconoció por escrito que el programa de interrogatorios y arrestos de la CIA se había traducido en un "uso sistemático de tortura". Al año siguiente, el entonces presidente, Barack Obama, ordenó por decreto poner fin a estas prácticas, pero Melzer ha lamentado la falta de avances desde entonces.

"Los perpetradores y políticos responsables de años de horribles abusos no han sido llevados ante la Justicia y las víctimas no han recibido ninguna compensación o rehabilitación", ha lamentado el relator, que ve en esta inacción no sólo "una clara violación de la Convención contra la Tortura", sino también un "peligroso mensaje de complacencia e impunidad".

Asimismo, ha recordado que la tortura y los malos tratos contra detenidos están prohibidos en cualquier circunstancia, sin excepción. "Es una de las normas más fundamentales del Derecho Internacional y su violación figura entre los crímenes internacionales más graves, entre ellos crímenes contra la Humanidad y de guerra", ha añadido Melzer.

El relator ha abogado por sacar a la luz todas las "políticas y prácticas llevadas a cabo en secreto" para cerrar viejas heridas y ha reiterado su petición para visitar el centro de Guantánamo y entrevistar a presos --algo a lo que Estados Unidos se ha negado de momento--.