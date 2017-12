Lula confia en ser exculpado para poder lanzar su candidatura presidencial en 2018

13/12/2017 - 19:48

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha confiado este miércoles en que el próximo 24 de enero, cuando está previsto el fallo sobre el recurso de apelación que presentó contra su condena por corrupción, sea exculpado de todos los cargos para así poder competir en las elecciones presidenciales de 2018.

BRASILIA, 13 (EUROPA PRESS)

"Me preocupo (...) porque no quiero que tengáis un candidato a presidente que se escude en su candidatura para no ir preso (...) Yo quiero ser exculpado para poder ser candidato", ha dicho en un acto celebrado en el Teatro dos Bancários de Brasilia ante parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula ha augurado que habrá una dura batalla política en torno a este fallo y ha prometido "llegar hasta las últimas consecuencias" para que los miembros del PT puedan ir "con la cabeza alta". Hasta ha instado a sus compañeros de filas a responder a cualquier acusación. "Si os llaman ladrón, responded 'y vosotros la puta que os parió'", ha espetado.

El pasado 13 de julio, Lula fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción pasiva. El juez Sergio Moro consideró probado que el líder izquierdista recibió un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.

Lula, de 72 años de edad, recurrió la sentencia y el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, anunció el martes que el 24 de enero dará a conocer su fallo. En el caso de que ratifique la condena, el ex presidente verá esfumarse sus opciones de volver al Palacio de Planalto.

El líder izquierdista esgrimió en el recurso que el fallo original "está desprovisto de cualquier elemento probatorio" porque solo se basa en "el relato aislado" del ex presidente de OAS Leo Pinheiro sobre "una fantasiosa caja general de sobornos".

En la misma línea, este miércoles ha insistido en que "había una acción política mucho más fuerte que la judicial" para conseguir una condena en su contra. "Lo que menos importaba en este proceso era la prueba", ha sostenido, según informa el diario brasileño 'O Globo'.

A pesar de los numerosos casos de corrupción que asuelan a Lula --tiene otras investigaciones penales abiertas--, encabeza los sondeos sobre intención de voto para los comicios presidenciales que el gigante suramericano celebrará el próximo año, por lo que una condena en firme dinamitaría el horizonte electoral en Brasil.