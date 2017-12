Un gol fantasma marca el partido de Copa de la Liga entre Rennes y Marsella

El partido de octavos de final de la Copa de la Liga francesa entre Rennes y Marsella quedó marcado por una jugada en la que el árbitro concedió un gol a los locales cuando la pelota no había traspasado la línea, aunque posteriormente se echó atrás ante las protestas marsellesas.

El triunfo final y la clasificación para cuartos de final del Rennes (4-3 en los penales, tras acabarse el partido con 2-2) amortiguará sin duda una polémica que podría haber sido mayor si esa jugada hubiese acabado resultando decisiva.

A la hora de juego y con el resultado 2-1 a favor del Rennes, el capitán bretón Benjamin André disparó a puerta y la pelota tocó en el travesaño, antes de botar claramente un metro por delante de la línea de meta, algo que vieron los aficionados que acudieron a ver el partido al estadio.

Sin embargo, el árbitro Johan Hamel concedió el tanto a instancias de uno de sus asistentes, que levantó la bandera.

A esa decisión le siguieron varios minutos de protestas de los jugadores y de unas discusiones del árbitro con su asistente que acabaron con la retractación del colegiado.

"Tenía ya la certeza en el campo que la pelota bota delante de la línea de gol, pero mi asistente me dice que la pelota ha entrado", declaró Hamel a la televisión francesa.

"Hemos hecho una reunión conforme al 'protocolo' y le he dicho: 'No puedo darlo si no tengo la certeza, sobre todo porque a mí me perecía relativamente claro' (...) Y ante la duda, era imposible acordar el gol sobre todo porque no estábamos equipados con la Goal Line Technology como lo estamos habitualmente en los partidos de la Ligue 1", añadió.

En pleno debate sobre el uno de la tecnología en el arbitraje en el fútbol, el incidente de este miércoles se suma a otros ocurridos este mismo año en Francia.

También en el estadio Roazhon Park, contra el Caen en la octava jornada de la Ligue 1, el Rennes creyó igualar el partido en un lanzamiento directo de córner de Whabi Khazri tras un fallo de la Tecnología de la Linea de Gol, antes de que el árbitro lo anulase. El Rennes perdió aquel partido por 1-0.

El color de la camiseta del arquero Rémy Vercoutre, que jugaba de amarillo, parece que provocó interferencias en el sistema.

Curiosamente, el portero del Marsella este miércoles, Yohann Pelé, también vestía de amarillo.

Este color ya fue responsabilizado del primer incidente de este tipo ocurrido en el fútbol francés hace unos 10 meses, ya que el portero del Burdeos Cédric Carrasso también vestía de amarillo en un partido contra... el Rennes, que parece abonado a estos percances.

