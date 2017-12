El Rey de Copas recupera la mística en el Maracaná

AFP 14/12/2017 - 19:14

Lo hizo de nuevo. Independiente volvió a cortarle el aliento a un Maracaná de gala al levantar el miércoles la Copa Sudamericana en el mismo gramado donde hace dos décadas ya le amargó el centenario. Tras siete años de sequía internacional y el purgatorio del descenso, el Rey ha vuelto.

Un regreso que bien valía las emocionadas lágrimas de Ariel Holan, hincha mucho antes que técnico de este club al que aprendió a amar junto a su padre en las tribunas de Avellaneda.

"No puedo hablar, es para mi papá, primero que nadie... Mirá la gente que trajo Independiente... Esto es muy fuerte, es como yo quiero ver al club, un sueño, no me quiero despertar", afirmó sobrecogido el entrenador del 'Rojo', todavía desde el césped.

A sus espaldas, los casi 60.000 aficionados que habían abarrotado el Maracaná ilusionados por celebrar el primer título del 'Mengao' en 18 años se apresuraban a abandonar el estadio con la excitación sepultada bajo el 1-1 que le había dado el trofeo a Independiente, tras el 2-1 de la ida.

El carnaval era ahora de la hinchada 'roja', que se abrazaba de Rio a Avellaneda no solo por el 17º título internacional de su equipo, sino para festejar el fin de siete años sin Copas que los 'diablos' habían vivido como una eternidad.

Desde la conquista de su última Sudamericana en 2010, la vida no había sido un camino de rosas para el Rey, a quien su doloroso descenso a la B en 2013 bajó a golpes del trono. El club con más Libertadores del continente, siete, caía por primera vez de división, sumiéndose en una de las peores crisis de su historia centenaria.

En aquel infierno desconocido para los 'diablos', que regresarían a Primera un año después, la vuelta olímpica en el Maracaná parecía algo de otra vida. Hasta el miércoles.

"Independiente está de pie más allá del resultado. Hemos jugado en un estadio mítico con un equipo con una gran historia. Y hemos jugado como el Independiente que cinco millones de socios quieren que juegue", se enorgulleció Holan en su breve conferencia de prensa, antes de que los jugadores irrumpieran en la sala festejando al grito de "Dale campeón".

A ellos, a la frescura de esta generación de jóvenes talentos le debe el 'Rojo' buena parte de una Copa a la que el Flamengo llegó desestabilizado por ausencias tan importantes como la de su artillero Paolo Guerrero, suspendido un año por dopaje, y con 84 partidos ralentizándoles las piernas.

- 'Andá a decírselo vos' -

Ni siquiera el rugido de un Maracaná a reventar asustó al joven Barco en su camino hacia el punto de penal en el minuto 39. Con la sangre fría de un veterano, el talentoso atacante de 18 años batía a César con un derechazo que valdría la gloria antes de desplomarse de emoción en el gramado.

Quedaba todavía final, pero el 'Mengao' estaba ya herido de muerte mientras el chico de las afueras de Rosario saboreaba los que, según apunta la prensa argentina, podrían ser sus últimos minutos de rojo antes de su pase a la liga estadounidense.

Por mucho que le duela a su técnico, que le ve potencial de sobra para brillar junto a los mejores del mundo.

"Andá a decírselo vos, que por ahí con la experiencia que tenés te hace más caso que a mí. Se lo dije mientras dábamos la vuelta olímpica, es insólito", respondió Holan a un reportero brasileño de Sport TV que le preguntó sobre la sorprendente elección de Barco por la MLS.

"Son chicos muy humildes y muchas veces necesitan asesoramiento (...) Para mí, coincido absolutamente que está para un fútbol de alto nivel, por la personalidad, porque hay que hacer esto que hizo a los 18 años en este estadio", añadió.

De concretarse su marcha, Barco se irá habiendo cumplido su ilusión de darle el segundo 'Maracanzo' a Independiente. Él ni siquiera había nacido cuando en una noche de diciembre de 1995, el 'Rojo' le arrebató la Supercopa en Rio al poderoso Flamengo de Romario o Savio ante un templo abarrotado.

Ahora él ya es parte de la historia.