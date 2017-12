En Italia y Alemania, la experiencia del VAR ha generado polémicas

AFP 14/12/2017 - 19:30

Se le conoce como VAR, según las siglas en inglés de asistencia en video al arbitraje, y se ha convertido en algo familiar esta temporada por ejemplo para los aficionados de Italia y Alemania, aunque los debates son diversos sobre este intrumento tecnológico que había sido reclamado por muchos desde hace tiempo.

El miércoles, en el Real Madrid-Al Jazira (2-1) de semifinales del Mundial de Clubes, el sistema ya fue noticia por ser utilizado para dos jugadas clave, anulando un tanto a cada uno de los equipos tras la revisión en video.

Pero las polémicas y dudas vienen casi desde su implantación. Al principio de esta temporada, en Italia, ya incitó a los periodistas a ser ingeniosos para sus titulares.

La Gazzetta dello Sport dedicó una portada al "Star Vars", en referencia a la saga cinematográfica de "La guerra de las galaxias". Los diarios italianos se divierten a menudo con referencias al VAR: "Cosi non VAR" (en alusión a "Cosi non va", es decir, "esto no va"). O incluso se ha llegado a titular "VARgogna", haciendo un juego con la palabra "vergüenza" en italiano.

El caso polémico más espectacular y reciente se dio el lunes en el Lazio-Torino. Hubo una mano de Iago Falqué, del Torino, muy clara. El árbitro dejó jugar. Los hombres del Lazio se enfadaron y al término de la acción Ciro Immobile (Lazio) se encaró con Nicolás Burdisso (Torino) y le agredió.

El árbitro, en discusión mediante su auricular con el asistente de video, pidió la consulta de las imágenes. ¿Por la mano? No, ya que vino con la tarjeta roja hacia Immobile, lo que encolerizó al Lazio, que en su monumental indignación amenazó incluso con retirarse del campeonato.

En Alemania, la última gran controversia se dio el sábado en el partido Borussia Mönchengladbach-Schalke. El árbitro pitó un penal claro para el 'Gladbach'. Después consultó con el asistente en video y descubrió una falta de un atacante de ese equipo, unos segundos antes de la acción, por lo que anuló la pena máxima y pitó falta a favor del Schalke.

"Volver a una acción quince segundos atrás es discutible. Habían fijado una línea clara, ahora se alejan de ella. No tengo ya ganas de hablar de eso", indicó el entrenador del Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking. "Siempre hay algo nuevo, esto me enfada, no necesitamos el videoasistente", afirmó Naldo, el defensa del Schalke que había provocado el penal anulado.

- Autoridad reducida -

"En cada jornada queda cada vez más claro que hay errores enormes de construcción del sistema (...) El VAR conduce a que árbitros altamente cualificados y mundialmente reconocidos ya no tomen ellos sus decisiones. Y peor todavía: su autoridad está ahora minada enormemente por el VAR", analizó el periódico alemán Rheinische Post Online.

El debate degeneró en escándalo cuando, a principios de noviembre, el responsable jefe de la videoasistencia al arbitraje en Alemania, Hellmut Krug, fue despedido, por sospechas de haber intervenido para influenciar una decisión en favor del club de sus amores, el Schalke.

Sin focalizar la controversia en ese caso extremo, el principal problema que parecen compartir los países que prueban el VAR es que "no se sabe todavía muy bien cuándo debe intervenir el árbitro asistente", expone Lukas Brud, secretario de la International Board (IFAB), la instancia responsable de las normas del fútbol.

En Francia y España, el VAR pasará a usarse la temporada que viene.

El sistema está en fase de pruebas y la IFAB debe pronunciarse en marzo sobre ello. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desearía contar con el VAR en el Mundial de Rusia-2018 (14 junio-15 julio).

