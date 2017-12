Los líderes de la UE defienden solución de dos Estados y no cambiarán su posición sobre Jerusalén

14/12/2017 - 22:55

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reafirmado su compromiso con una solución de dos Estados en Oriente Próximo y han constatado que la posición de la UE sobre Jerusalén se mantendrá pese a la decisión unilateral de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar su Embajada allí.

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

"Los líderes de la UE reiteran su firme compromiso con la solución de dos Estados y, en este contexto, la posición de la UE sobre Jerusalén permanece invariable", ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un mensaje publicado en Twitter.

El primer ministro belga, Charles Michel, reclamó abordar la cuestión durante la reunión de los líderes, algo que finalmente han abordado durante la cena, un momento que les permite un intercambio más franco al estar solos.

"He condenado la declaración unilateral de Donald Trump, que no es conforme al derecho internacional y en un momento como hoy y mañana hay que evocar esta cuestión", ha justificado el primer ministro belga a su llegada a la cumbre. "No soy ingenuo. Algunos países europeos no tienen el mismo punto de vista", ha admitido el belga.

Michel ha subrayado la necesidad de que Europa hablara con "una voz" en esta cuestión y que la Unión Europea asuma "una mayor implicación" en el proceso de paz. "No está en nuestro interés que haya una escalada", ha avisado, recordando el riesgo de echar "leña al fuego en esta región".

"El mundo sabe la posición de la UE sobre Jerusalén, la capital de dos Estados en las fronteras de 1967", ha asegurado la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ha asegurado que la UE y los jefes de la diplomacia europea de los Veintiocho ya trasladaron su posición "extremadamente clara" y "unida" a Estados Unidos, palestinos e israelíes, incluido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien confió en que "todos" sino "la mayoría" de países europeos siguieran a Estados Unidos.

Mogherini ha defendido en todo caso que con independencia de si los líderes europeos incluían "esta posición en una declaración formal o no" en la cumbre dejó claro que seguiría siendo "la posición consolidada de la UE en cualquier caso".

Hungría fue el único país que bloqueó la semana pasada un comunicado conjunto de la UE en nombre de los Veintiocho sobre la posición común y para mostrar el desacuerdo con la decisión de Estados Unidos, según fuentes diplomáticas.

El Gobierno checo por su parte aseguró que República Checa "reconoce a Jerusalén en la práctica como capital de Israel dentro de las fronteras de la línea de demarcación de 1967" y que "el Ministerio solo puede comenzar a considerar el traslado de la embajada checa de Tel Aviv a Jerusalén en base a los resultados de negociaciones con socios clave en la región y en el mundo".

"Seguiremos respetando el consenso internacional sobre Jerusalén de que el estatus final de la Ciudad Santa se resuelva mediante negociaciones directas entre las partes", zanjó Mogherini tras el almuerzo que mantuvieron el lunes los ministros de Exteriores de la UE con Netanyahu.