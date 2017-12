Ralph Rugoff designado comisario de la Bienal de Arte de Venecia 2019

El crítico de arte estadounidense Ralph Rugoff fue designado director artístico de la 58 edición de la Bienal de Arte de Venecia que se celebrará en el 2019, informó este viernes la entidad.

Rugoff, nacido en Nueva York, director de la Hayward Gallery de Londres desde 2006, ha sido curador de importantes exposiciones temáticas tanto en Europa como en Estados Unidos, entre ellas "Psycho Buildings: Artists Take On Architecture" y "The Painting of Modern Life".

Asesor de la Bienal de Sydney de 2002, de la Trienal de Turín de 2005, y director artístico en 2015 de la Bienal de Lyon, dedicada al concepto de "Moderno", Rugoff cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del arte.

"Con su nombramiento queremos confirmar el deseo de que la bienal sea un lugar de encuentro entre el visitante, el arte y los artistas. Que las obras los enfrente a la provocación, al distinto, a lo inesperado, a la provocación, dándoles la oportunidad de vivir una experiencia intensa y propia", explicó el presidente de la Bienal, Paolo Baratta.

La bienal se celebrará del 11 de mayo al 24 de noviembre del 2019, precisó la entidad en el comunicado.

La última edición, que se clausuró el pasado 26 de noviembre, tras registrar un número récord de más de 600.000 visitantes, fue dirigida por la francesa Christine Macel, (jefa de conservación del Centro Pompidou de París), la cual invitó a 120 artistas de más de 50 países, de los cuales 103 participaban por primera vez.

