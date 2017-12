Trump critica al FBI y dice que por ahora no hay perdón para Flynn

AFP 15/12/2017 - 18:32

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió este viernes contra la investigación del FBI sobre la posible colusión entre Rusia y su campaña, y se negó a descartar un eventual perdón a Michael Flynn, inculpado por haber mentido al FBI en el caso ruso.

Trump dijo que era demasiado pronto para plantear un eventual perdón a su exasesor de seguridad nacional, lo que daría pie a una tormenta política.

Por ahora, las pruebas del FBI de la implicación de Rusia en las elecciones de 2016 han implicado al menos a cuatro miembros del núcleo de dicha campaña.

"Todavía no quiero hablar sobre perdones a Michael Flynn", dijo Trump antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a una ceremonia de graduación de la academia del FBI en Quantico, Virginia.

"Puedo decir lo siguiente: cuando ves lo que ha pasado con el FBI y con el departamento de Justicia, la gente esta muy, muy enfadada", señaló.

Los servicios de las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su personal de inteligencia y a sus ciberservicios que ayudaran a que las elecciones favorecieran a Trump.

Este viernes, Trump volvió a negar dicha acusación. "No hubo colusión. No hablé con Rusia. No tengo nada que ver con Rusia. Todo el mundo lo sabe. Fue una engaño de los demócratas. Una excusa por perder las elecciones", afirmó el mandatario.