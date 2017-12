Infantino acusado de haber dejado a Federación Turca actuar fuera de su reglamento (prensa)

AFP 15/12/2017 - 18:50

El presidente de la FIFA Gianni Infantino está acusado de haber dado el visto bueno a la Federación Turca (TFF), que en un caso de partidos amañados que manchó su campeonato en 2011 decidió sancionar a los clubes responsables con menos severidad que lo previsto en su reglamento.

Los diarios Le Monde y The Guardian publicaron este viernes un correo electrónico de Infantino del 20 de enero de 2012, cuando era secretario general de la UEFA, en el que daba su acuerdo a una propuesta de la secretaria general de la TFF, Ebru Köksal.

Ella había sugerido una serie de sanciones específicas "en lugar de las previstas en los reglamentos disciplinarios" contra el Fenerbahçe, acusado de haber amañado partidos. Los reglamentos de la TFF prevén un descenso de los equipos culpables de amañar partidos.

A lo que Infantino respondió en su correo que "la aplicación de esta sanciones, tal y como se describe, no constituirá una violación de los estatutos y los reglamentos de la UEFA".

Pero el Fenerbahçe ganó el campeonato aquella temporada en detrimento del Trabzonspor, que se siente castigado.

"No estamos de acuerdo con la decisión de la TFF de no aplicar sus propias sanciones disciplinarias, pedimos que se anule el título del Fenerbahçe para dárselo al Trabzonspor", explicó a The Guardian uno de los abogados del club turco, Erdem Egemen.

"La TFF ha roto sus propias reglas y el principio de tolerancia cero de la UEFA. No podemos justificar o explicar la postura de la UEFA y de Infantino", añadió.

Contactado por la AFP, el presidente de la FIFA no explicó por qué la UEFA había autorizado sanciones más débiles. "Mis acciones personales y en la UEFA en la lucha contra los partidos trucados hablan por sí mismas", se defendió el dirigente.

"Es el caso particular de Turquía, en el que cuatro clubes han tenido prohibido participar en las competiciones de la UEFA. En aquella época, la UEFA estaba en primera línea en la lucha contra los partidos trucados gracias a la puesta en marcha de medidas inéditas. Una cooperación estrecha con la policía y las autoridades judiciales fue iniciada y aplicada en Europa", añadió.

"Se tomaron sanciones disciplinarias fuertes, que fueron confirmadas por las autoridades judiciales competentes, entre ellas el Tribunal Árbitral del Deporte (TAS). Son hechos muy claros" insistió.

La UEFA, por su parte, señaló a The Guardian que las sanciones propuestas por la TFF en enero de 2012 eran "conformes a las medidas disciplinarias relativas a los partidos trucados".

mam-ebe/pm/dr