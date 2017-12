Piñera promete aunar "experiencia y renovación" en su próximo Gobierno

18/12/2017 - 16:54

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, ha avanzado que intentará aunar "experiencia y renovación" entre los ministros que le acompañarán en su segunda etapa en La Moneda, aunque por el momento ha rehusado confirmar cuándo y cómo hará públicos los nombramientos.

SANTIAGO, 18 (EUROPA PRESS)

"En el momento oportuno daremos a conocer a las mujeres y los hombres que nos acompañarán", ha avanzado Piñera, un día después de imponerse a Alejandro Guillier en la segunda vuelta electoral. El líder de Chile Vamos quiere conformar "un buen equipo" y, para ello, ve necesario establecer un equilibrio "entre la experiencia y la renovación".

Sobre posibles plazos, se ha limitado a decir que informará a la ciudadanía "en el momento oportuno, porque es algo que no se improvisa", según declaraciones recogidas por los medios locales.

Sí ha querido dejar claro, no obstante, que no habrá ninguna purga de funcionarios públicos, que "van a ser respetados". Piñera ha avisado de que sólo actuará contra los "operadores políticos", en la medida en que "hacen daño a los verdaderos funcionarios" y "no están al servicio de todos los chilenos".

Piñera ha confirmado que ha hablado con la presidenta saliente, Michelle Bachelet, sobre el proyecto de Constitución que la mandataria se comprometió a enviar próximamente al Congreso y se ha mostrado de acuerdo en "perfeccionar" la Carta Magna, aunque "en un clima de unidad". "La Constitución debe ser un gran marco de estabilidad y no de incertidumbre", ha advertido.

Ambos líderes se han reunido este lunes en la residencia de Piñera, un encuentro que se ha convertido en tradición y con el que han buscado, entre otras cuestiones, allanar el camino hacia una transición que culminará el 11 de marzo con el traspaso del bastón de mando.

Piñera, que gobernó el país sudamericano entre 2010 y 2014, recibió a las afueras de su casa a Bachelet y luego desayunaron en una de las terrazas de la vivienda, situada en la zona occidental de Santiago.