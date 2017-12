Moreno ve "siniestro" que Correa defienda reelecciones indefinidas en Ecuador

AFP 19/12/2017 - 14:01

El mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, defendió este martes desde España su propósito de eliminar la reelección presidencial indefinida instaurada por su predecesor, Rafael Correa (2007-2017), y tachó de "siniestro" que éste se oponga a dicha reforma.

El presidente ecuatoriano, en el cargo desde mayo, mantiene un duro enfrentamiento político con el izquierdista Correa, del que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013. Éste lo acusa de haberse aliado con la oposición para deshacer su legado.

Moreno ha promovido una consulta popular, prevista el 4 de febrero, en la que entre otras cosas se preguntará a los ecuatorianos si quieren suprimir la reelección presidencial indefinida aprobada bajo mandato de Correa en 2015. Si sale adelante la reforma, el ex dirigente no podrá ser candidato a presidente en las elecciones de 2021.

En un foro organizado en la Casa América en Madrid, donde se encuentra de visita este lunes y martes, Lenín Moreno reconoció que como máximo mandatario Correa contribuyó a "transformar el país".

Sin embargo, consideró que "el tema se vuelve un poco siniestro cuando deciden los presidentes perpetuarse en el poder, cuando se cree en las reelecciones indefinidas".

"No me gustan aquellos que tratan de disfrazar de democracia las dictaduras. No creo que nadie tenga derecho a reelegirse indefinidamente", añadió el mandatario. "Es una falta de respeto" hacia los otros, y en particular los jóvenes, abundó.

La semana pasada, Correa llevó el contencioso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ha denunciado la alteración del orden constitucional en su país.

En ese sentido, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, criticó en comentarios a la prensa en Madrid "el doble rasero" de Correa, que recurre a la OEA después de criticar durante años su supuesto sesgo favorable a Estados Unidos.

"Es totalmente fuera de lugar, no hay ninguna argumentación jurídica sólida" detrás de la denuncia de Correa, aseveró la canciller.

Moreno en cualquier caso se comprometió a "respetar" la decisión que emane de la consulta popular el próximo 4 de febrero.

"Que yo no esté a favor (de la reelección indefinida) no significa que no vaya a cumplir lo que el pueblo quiera", aseveró.

