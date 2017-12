El Krelim llama a investigar el llamamiento a boicotear las presidenciales de Navalni

26/12/2017 - 12:14

Los llamamientos a boicotear las elecciones presidenciales rusas de marzo deben ser estudiados escrupulosamente desde el punto de vista legal, ha reclamado este martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, después de un mensaje en este sentido lanzado por el opositor Alexei Navalni la víspera.

MOSCÚ, 26 (EUROPA PRESS)

"Los llamados al boicot, sin lugar a dudas serán objeto de un estudio muy escrupuloso respecto a su correspondencia o contradicción con nuestra legislación", ha asegurado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, que buscará un nuevo mandato en las elecciones.

La Comisión Electoral Central (CEC) denegó este lunes a Navalni la posibilidad de registrar un grupo de apoyo a su postulación como candidato independiente para las presidenciales, alegando sus antecedentes penales que todavía no han sido cancelados. En respuesta, el opositor anunció que apelará la decisión y llamó a boicotear las elecciones presidenciales.

Navalni fue condenado en febrero de 2017 por un tribunal de la ciudad de Kirov por un delito que, según la CEC, se considera grave y "como tal priva a la persona que lo cometió del derecho a presentarse para el cargo del presidente de Rusia durante 10 años después de la cancelación o cumplimiento de la condena".

Por otra parte, Peskov ha defendido que la no participación de un aspirante a la presidencia no puede afectar la legitimidad de los comicios. "Obviamente, la no participación de un aspirante a ser candidato, cuyo caso no se ajusta a la legislación, no puede afectar la legitimidad de las elecciones de ningún modo", ha subrayado, según informa la agencia Sputnik.

En otro orden de cosas, el portavoz del Kremlin ha señalado que no descarta que el propio Putin presente personalmente los documentos a la comisión electoral para postularse como candidato presidencial, si bien no ha precisado cuándo podría suceder.

Un grupo de votantes compuesto por alrededor de 600 personas se reunirá este martes en Moscú para nominar oficialmente a Putin como candidato a la presidencia de Rusia, cuya campaña electoral arrancó el pasado 18 de diciembre.

Según ha informado este martes Evgueni Shevchenko, miembro de la Comisión Electoral Central, al menos 20 partidos han anunciado que celebrarán congresos para elegir a su candidato para las presidenciales, mientras que 25 personas han expresado su intención de presentarse como candidatos independientes.