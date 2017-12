Tabarnia, región ficticia con ansias de secesión de la Cataluña independentista

AFP 26/12/2017 - 17:59

este martes Una petición satírica para que una parte de Cataluña con el nombre de Tabarnia, fiel a España, se independice de la región que intentó la secesión, causaba furor este martes en las redes sociales.

La petición en la página change.org, que consiguió más de 20.000 firmas en tres días, era este martes uno de los temas más discutidos del mundo en Twitter, con cerca de 150.000 mensajes.

Mofándose de los argumentos de los independentistas catalanes y valiéndose hasta de un mapa propio, el texto asegura que Tabarnia, neologismo proveniente de Tarragona y Barcelona, las dos principales ciudades de esta zona en la costa catalana, "es una región que se diferencia en muchos aspectos al resto de la comunidad autónoma a la que pertenece".

En las elecciones regionales del 21 de diciembre, los independentistas consiguieron la mayoría absoluta en escaños en el Parlamento pero no en votos, gracias a un sistema que favorece a las regiones rurales, más nacionalistas, en detrimento de las zonas urbanas de la costa, donde se impusieron los partidos que defienden la unidad de España.

"Nuestro voto vale 3 y 4 veces menos con respecto a Girona y Lleida", las dos provincias rurales donde ganaron los independentistas el 21 de diciembre, señala.

La petición fue lanzada por un movimiento bautizado "Barcelona is not Catalonia", frente al eslogan separatista "Catalonia is not Spain".

Sus autores afirman que Barcelona y Tarragona sufren "un déficit fiscal negativo con Cataluña", usando el argumento de los separatistas, según los cuales la región, una de las más ricas de España, aporta injustamente en relación con el resto del país.

Reclaman "el derecho a decidir si queremos o no formar o no una nueva autonomía española que nos aísle de la amenaza independentista", haciéndose eco del "derecho a decidir" exigido por los catalanes que reclaman un referéndum de autodeterminación.

Burlándose de los argumentos históricos de los nacionalistas, la petición pone como ejemplo a Madrid, históricamente unida a Castilla y actualmente una comunidad autónoma, que se ha convertido en "uno de los motores de España".

"Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo", comentó en Twitter el jefe del partido antinacionalista Ciudadanos, Albert Rivera, al compartir un artículo sobre Tabarnia.

