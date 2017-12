UNICEF afirma que 2017 ha sido "un año horrible" para los niños de Yemen

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha afirmado este martes que 2017 ha sido "un año horrible" para los niños de Yemen, agregando que más de 80 niños han muerto o resultado heridos en diciembre a causa del conflicto en el país.

La representante de UNICEF en el país asiático, Meritxell Relaño, ha alertado además de que millones de niños hacen frente al brote de cólera, la hambruna y la falta de servicios médicos a causa del bloqueo de la coalición que encabeza Arabia Saudí.

Así, ha reclamado una solución política para el conflicto, advirtiendo de que muchos más niños morirán si no se alcanza un acuerdo para poner fin a las hostilidades en el país, sacudido por el conflicto desde hace más de dos años.

Relaño ha relatado que conoció recientemente a una mujer y su hijo de siete años en un hospital en Adén, señalando que el niño "era piel sobre huesos".

"La pregunté por qué no fue antes al hospital, y me dijo que no podía permitirse el viaje en autobús al hospital. Los niveles de pobreza en las familias han llegado a unos niveles insostenibles", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que cereca de 1,3 millones de familias --alrededor de ocho millones-- reciben ayuda económica de emergencia de un proyecto conjunto de UNICEF y el Banco Mundial, alabando los esfuerzos en el marco de la campaña contra la poliomielitis.

"Los yemeníes que trabajan sobre el terreno para apoyar a los yemeníes son los verdaderos héroes", ha manifestado, ensalzando el trabajo de las autoridades locales, doctores, enfermeras y profesores.

El conflicto entre el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudí, y los huthis, que cuentan con el respaldo de Irán y junto a los que combaten las tropas leales al expresidente Alí Abdulá Salé, ha causado estragos en el país más pobre del mundo árabe.