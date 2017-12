Dos muertos en España por el temporal 'Bruno', que se retira con varias alertas

Para aquellos que practican la natación, surf, windsurf, etc, en aguas abiertas, existen dos chalecos salvavidas que se llevan, uno en el muslo y otro en la cintura, ambos son sencillos de llevar, no molestan, pesan muy poco y pueden salvarte la vida en una situación de apuro.



El Swim IT, que se porta en el muslo, al tirar de la anilla se infla, permanece sujeto a la pierna y se puede colocar rápidamente por la cabeza, además se puede inflar a boca si fuera necesario y es reutilizable.



http://www.theswimit.com/



https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=gntxTQm4bzg



El Secumar Free 100, que se porta en la cintura, tiene un funcionamiento similar pero al extraerlo no se infla, hay que ponérselo en la cabeza y después activar el inflado, también se puede inflar a boca si fuera necesario.



https://www.secumar.com/fr/free-100-votre-securite-a-portee-de-main/



https://www.youtube.com/watch?v=sbOc34hx4Yw



También decir que el nadador ha de llevar una boya de material fosforito, que permite verlo, en algunos casos portar agua y otros elementos y a la vez ser un medio de apoyo donde agarrarse en caso necesario.



La seguridad lo primero.



Si este windsurfista hubiera llevado alguno de estos dos chalecos salvavidas, posiblemente podría contarlo.



DEP.