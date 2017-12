El avión en el que viajaba el cantante John Legend vuelve a Los Angeles a mitad de vuelo por culpa de un pasajero

Uno de sus pasajeros se encontraba en la aeronave por equivocación

Tenía que haberles llevado el martes desde Los Angeles a Tokio

La aerolínea japonesa ANA ha lamentado este miércoles el incidente

El cantante John Legend. Imagen: Reuters

Un avión que volaba el martes desde Los Angeles hacia Tokio, en el que viajaba el cantante John Legend y su esposa Christine Teigen, tuvo que regresar a mitad de camino a la ciudad californiana después de que la tripulación descubriera que uno de sus pasajeros se encontraba en la aeronave por equivocación.

La aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) ha lamentado este miércoles el incidente en su cuenta de Twitter y ha pedido perdón a los pasajeros afectados del vuelo 175, que tenía que haberles llevado el martes desde Los Angeles a Tokio.

ANA detalla que, ya en el aire y en rumbo hacia Tokio, la tripulación se dio cuenta de que uno de los pasajeros había abordado el vuelo por equivocación, según un comunicado.

Tras notificarlo al piloto y como parte del procedimiento de seguridad, el avión regresó a Los Angeles. Este incidente ha adquirido cierta relevancia en las redes sociales, ya que en el vuelo viajaba el cantante John Legend y su esposa, Christine Teigen, quien tiene más de 9 millones de seguidores en Twitter y que fue relatando en directo lo que sucedía en el avión.

"Cuatro horas en un vuelo de once horas y damos la vuelta porque tenemos un pasajero que no debería estar en este avión. Por qué, por qué tenemos que volver todos, no lo sé", dijo la modelo en el primero de sus mensajes.

Con publicaciones que iban desde la confusión hasta la ironía, Teigen continuó retransmitiendo lo que sucedía en el avión hasta que finalmente regresaron al aeropuerto de origen. "Los Angeles - Los Angeles, vuelo completo. Tiempo de vuelo, ocho horas y veinte minutos", resumía.