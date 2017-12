Reporteros piden garantías a gobierno argentino tras sufrir agresiones policiales

AFP 27/12/2017 - 22:20

Reporteros reclamaron este miércoles al gobierno de Argentina mayores garantías para realizar su trabajo, luego de que una treintena de reporteros resultaran heridos con balas de goma de la policía durante una protesta contra una reforma de pensiones la semana pasada.

"Exigimos el cese inmediato de la represión a los trabajadores de prensa y responsabilizamos en forma directa al gobierno por la seguridad de los periodistas en ejercicio de su labor", señaló en un comunicado la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra).

Bajo la consigna "No disparen contra la prensa, libertad para informar", unos doscientos reporteros y cronistas alzaron sus cámaras frente al Congreso argentino, donde decenas de ellos fueron alcanzados por proyectiles de la policía mientras cubrían manifestaciones contra una reforma de pensiones.

El 14 de diciembre decenas de miles de personas protestaron contra la reforma que recorta aumentos a las pensiones para 2018, y fueron reprimidos por la policía con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones lanza agua.

Los violentos choques forzaron la suspensión de la sesión parlamentaria que continuó el 18 de diciembre también en medio de protestas callejeras.

La represión dejó más de un centenar de heridos, incluidos una veintena de periodistas que en su mayoría iban identificados con chalecos o portando a sus equipos fotográficos, decenas de arrestados y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso.

"Los días 14 y 18 de diciembre, tuvimos más de veinte reporteros gráficos heridos y la gran mayoría por disparos de bala de goma, no con piedrazos", explicó a la AFP Daniel Vides, presidente de ARGRA.

Según Vides, "hubo compañeros con hasta diecinueve, doce, catorce perdigones y habiéndose identificado o con las cámaras colgando del cuello, entendemos que fuimos un objetivo de la represión".

Tal fue el caso del fotógrafo del diario Página12 Pablo Piovano, que recibió balazos de goma a corta distancia mientras tomaba fotografías de la protesta.

"Estaban reprimiendo, habían alejado a los manifestantes, yo me estaba recuperando de los gases, en una situación bastante calma. Y un policía me ve, me mira y me dispara... me dispara 13 perdigonazos", recordó Piovano ante la AFP sobre lo ocurrido el 14 de diciembre.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) también adhirió a la convocatoria.

"La ARGRA entiende que los trabajadores de prensa que cubren la protesta social son asimilados a 'objetivos a reprimir' por parte de las fuerzas de seguridad", alertó la organización.