Siria acusa a Erdogan de "derramar sangre siria" y apoyar a grupos terroristas en el país

28/12/2017 - 4:11

El Gobierno de Siria ha acusado este miércoles al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de "derramar sangre siria" y apoyar a grupos terroristas, después de que el mandatario turco tildara de "terrorista" a su homólogo sirio, Bashar al Assad.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Una vez más, Erdogan engaña a la opinión pública con sus burbujas políticas, en un intento desesperado de absolverse de los crímenes cometidos contra el pueblo sirio por su apoyo ilimitado a grupos terroristas en Siria, lo que ha quedado claro ante el mundo", ha dicho el Ministerio de Exteriores sirio.

Así, ha dicho que "Erdogan, que ha convertido Turquía en una gran cárcel y ha cerrado la boca a los medios, intelectuales y cualquiera que se oponga a sus políticas destructivas contra Siria, carece de credibilidad para hacer declaraciones que muestran el nivel de tensión y confusión causadas por sus torpes políticas".

Por último, ha subrayado que "la paranoia e ilusiones de Erdogan sobre el pasado le han hecho olvidar que su antiguo imperio (en referencia al Imperio Otomano) se ha desvanecido y que los pueblos libres del mundo tienen la elección de tomar sus decisiones nacionales y defender su soberanía", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Horas antes, Erdogan afirmó que "Al Assad es indudablemente un terrorista que ha llevado a cabo terrorismo de Estado", reiterando que las conversaciones de paz no pueden continuar con él en la Presidencia siria.

"Es imposible continuar con Al Assad. ¿Cómo podemos afrontar un futuro con un presidente sirio que ha matado a cerca de un millón de sus ciudadanos?", ha planteado el jefe del Estado turco.

Aunque el Gobierno turco ha reclamado en varias ocasiones la salida de Al Assad, en los últimos tiempos ha centrado su atención en Siria en la amenaza de los terroristas y los milicianos kurdos, a los que considera aliados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)

A pesar de sus diferencias con Rusia e Irán, Turquía ha trabajado con estos dos países en la búsqueda de una solución para la guerra de Siria. Los tres países llegaron a un acuerdo para crear zonas de distensión en Siria para reducir los combates entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno en la provincia de Idlib.

"No podemos decir que Al Assad lo gestionará. Es imposible para Turquía aceptarlo. El norte de Siria ha sido entregado como corredor del terror. No hay paz en Siria y esta paz no va a llegar con Al Assad", ha remachado el mandatario turco.