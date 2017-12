Fallece la escritora israelí Ronit Matalon

AFP 28/12/2017 - 20:16

La escritora Ronit Matalon, una de las figuras más destacadas de la literatura israelí contemporánea, falleció de un cáncer este jueves a los 58 años, anunció el diario Haaretz para el que había trabajado varios años.

El jefe del Estado israelí, Reuven Rivlin, lamentó en un comunicado la desaparición de una "autora maravillosa cuya voz original y decidida contribuyó a la cultura israelí".

Conocida en el ámbito internacional, sus novelas fueron traducidas a varios idiomas, entre ellos el inglés y el francés.

Ronit Matalon, nacida en 1959 en Israel en una familia de origen egipcio, fue periodista para el diario Haaretz y denunció en los medios la ocupación israelí de Cisjordania.

La autora obtuvo varias recompensas, como el prestigioso premio Bernstein en 2009 por "The Sound of Our Steps", una novela semiautobiográfica sobre las dificultades de la integración en Israel de una familia judía egipcia.

Esta universitaria, cuya obra se enseña desde 2014 en el bachillerato de letras israelí, se definía como "feminista".

Matalon fue objeto de críticas en Israel cuando afirmó vivir "bajo un régimen de apartheid" durante una entrevista concedida al diario francés Le Monde.

