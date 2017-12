Weah promete trabajar contra la corrupción y "mejorar la vida" de la población de Liberia

31/12/2017 - 3:25

El presidente electo de Liberia, George Weah, ha prometido este sábado que trabajará para acabar con la corrupción en el país, asegurando que entre sus objetivos está "mejorar la vida" de la población.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Los elegidos para servir (al país) deben estar dedicados a las ideas de las bases y la transformación social", ha dicho, recalcando que durante su mandato no habrá lugar "para los que engañan al pueblo liberiano a través de la corrupción".

Asimismo, ha dicho que trabajará sobre los cimientos colocados por su predecesora, Ellen Johnson-Sirleaf, recalcando que "se construirán nuevas instituciones donde sea necesario para proteger los derechos y mejorar la inclusión", según ha informado el diario liberiano 'FrontPage Africa'.

El mandatario electo ha dado además las gracias a Sirleaf "por una transición pacífica de poder", prometiendo "continuar su legado a la hora de proteger los derechos de los liberianos y dándoles mayor libertad".

"Su trabajo no ha terminado aún, ya que continuaremos contando con usted para fortalecer nuestro alcance tanto con socios al desarrollo como con inversores para hacer que el país avance", ha apuntado, en referencia a Johnson-Sirleaf.

Weah ha hecho un llamamiento a un aumento de la ayuda internacional, apostando por "hacer crecer la economía liberiana y ampliar la base de ingresos", al tiempo que ha argumentado que "será necesaria ayuda a medio plazo para apoyar proyectos clave para un crecimiento a largo plazo".

En este sentido, ha pedido además que los inversores consideren el país como un lugar donde hacer negocios, asegurando que su Gobierno "trabajará para reducir las limitaciones a la inversión privada y fortalecer el marco legal empresarial para proteger los beneficios de las empresas".

Por último, el presidente electo ha resaltado que su partido y el resto de formaciones opositoras "no son enemigos". "Os damos la bienvenida con los brazos abiertos mientras trabajamos todos por construir nuestro país", ha señalado.

"Estas elecciones fueron una disputa de ideas y no un choque entre personas. Nuestras ideas son diferentes, pero eso no significa que no tengáis una contribución que hacer", ha remachado, tal y como ha recogido el diario local 'Daily Observer'.

Weah se impuso al vicepresidente saliente, Joseph Boakai, el pasado 26 de diciembre con un 61 por ciento de los votos, repitiendo así la victoria que obtuvo en la primera vuelta del 10 de octubre.

Weah goza de gran popularidad en Liberia porque fue el primer --y hasta ahora único-- futbolista africano en ganar el Balón de Oro, galardón deportivo que recibió en 1995.

Además, para estos comicios ha usado de catapulta a Jewel Howard, exmujer de Charles Taylor, que a pesar del pasado criminal de su exmarido --expresidente condenado a 50 años de cárcel por los crímenes de guerra cometidos en la vecina Sierra Leona-- está considerada "la madre de la nación", en palabras de Weah.

Nacido en la barriada de Clara Town, en Monrovia, la capital liberiana ha sido la primera en celebrar su triunfo. Decenas de simpatizantes han salido a las calles, mientras que otros las han recorrido en coche haciendo sonar el claxon en señal de alegría.