Museveni promulga la ley que anula el límite de edad para ser presidente

2/01/2018 - 13:13

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado este martes la enmienda constitucional que suprime el límite de edad para ser candidato a la Presidencia y que fue aprobada por el Parlamento el pasado 20 de diciembre, según ha informado el diario local 'Daily Monitor'.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Con este paso, Museveni, de 73 años y en el poder desde hace 31 años, allana el camino para poder optar a su reelección en las presidenciales de 2021. Hasta ahora, los mayores de 75 años no podían presentarse como candidatos.

Además, la enmienda constitucional aprobada por el presidente amplía el mandato de los diputados a siete años y vuelve a instaurar el límite de dos mandatos presidenciales, que había sido anulado en 2006 tras un referéndum, según ha precisado la televisión pública NTV.

El cambio en la Constitución había provocado protestas en el país y tensos debates en el Parlamento, donde incluso los diputados llegaron a las manos hace unos meses. Finalmente, el 20 de diciembre la enmienda constitucional salió adelante con el apoyo de 317 parlamentarios.

En su mensaje de Año Nuevo de este domingo, Museveni elogió a los diputados que "desafiaron la intimidación y el chantaje" y optaron por votar a favor de la enmienda constitucional en lugar de "mantener a Uganda en la senda del 'status quo' falto de imaginación, ideología y neocolonial".

"Al hacerlo, nos permitieron evitar los caminos más complicados que habrían sido necesarios", añadió, sin entrar en detalles de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en caso de que no hubiera sido posible suprimir el límite de edad.

Por otra parte, arremetió contra los "mentirosos" que hablan de su "presidencia vitalicia", asegurando que "o son personas que no están bien informadas hablando de cosas que no conocen o maquinadores del mal que no quieren que Uganda y África prosperen".

También se defendió de quienes hablan de "políticos codiciosos". "¿Codiciosos de qué? ¿Qué beneficio material consigo de estar implicado en el Gobierno? En los últimos 52 años, he estado trabajando bien por ningún salario o un salario pequeño. Quizá esas personas quieren decir sacrificio cuando hablan de 'codicia'", subrayó.