La Autoridad Palestina considera una declaración de guerra la ley sobre Jerusalén aprobada por la Knesset

"Este voto claramente indica que Israel ha declarado oficialmente el final del llamado proceso político y ha comenzado a imponer su dictado y la política de hechos consumados", ha dicho Abu Rudeina, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial de la AP, Wafa.

La Autoridad Palestina (AP) considera que la ley sobre la unidad de Jerusalén que ha aprobado este martes el Parlamento de Israel y que hace aún más difícil la cesión de parte de la ciudad santa como parte de un eventual acuerdo de paz es una declaración de guerra, según ha indicado el portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas.

La Knesset ha aprobado una enmienda a la legislación actual que eleva de 61 a 80 el número de votos necesarios en la sede legislativa (de 120 escaños) para ceder terreno de Jerusalén a una "parte extranjera". Esta nueva mayoría aleja aún más la solución de los dos estados debido a la fragmentación en el Parlamento de Israel.

Esta reforma legislativa sigue al anuncio realizado el pasado 6 de diciembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reconocer Jerusalén como capital israelí y el próximo traslado de la Embajada norteamericana a la ciudad santa.

El portavoz palestino ha advertido al Gobierno de Benjamin Netanyahu en contra de aprovechar el paso de Trump para escalar en las medidas contra el proceso de paz, suspendido desde 2014 por la negativa de Israel a prorrogar la moratoria sobre la construcción de los asentamientos judíos.

"No hay legitimidad en la decisión de Trump y no hay legitimidad en ninguna de las decisiones de la Knesset israelí", ha insistido Rudeina. "No permitiremos de ninguna manera que estos planes, que son peligrosos para el futuro de la región y del mundo, sigan adelante", ha aseverado.

Rudeina ha avanzado que el próximo 14 de enero habrá una reunión del Consejo Central Palestino para discutir todas las posibles respuestas a Estados Unidos e Israel por sus últimas decisiones.

El reconocimiento de Jerusalén como capital hebrea ha dinamitado cualquier expectativa de paz a medio plazo porque la ciudad es uno de los ejes de las negociaciones entre palestinos e israelíes. La ONU ha reiterado que su estatus debe decidirse en la mesa de negociaciones.