Marcelo Gallardo renueva como técnico de River por cuatro años más

AFP 3/01/2018 - 22:23

El argentino Marcelo Gallardo firmó este miércoles la renovación de su contrato por cuatro temporadas como director técnico del River Plate, de la primera división del fútbol de Argentina.

"Estoy contento, muy emocionado. Acabo de firmar un vínculo de cuatro años, pero para mí eso es una anécdota. Mi vínculo con River es de toda la vida", dijo el 'Muñeco' -como es apodado Gallardo- al comparecer ante la prensa junto al presidente del club, Rodolfo D'Onofrio.

Gallardo asumió la dirección técnica de River en 2014. Desde entonces, el club argentino ha obtenido siete títulos.

El club fue campeón en la Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, la Libertadores 2015, la Suruga Bank 2015 y la Argentina 2016 y 2017.

"Me siento bien", dijo Gallardo, quien agregó sobre los últimos tres años y medio como DT en River: "Los he vivido con muchísima intensidad y muchísima pasión. He aprendido muchísimo. Siento que estoy en mi mejor momento".

Aunque la renovación del contrato generó expectativas entre los fanáticos de River, el anuncio fue sin sorpresas. Gallardo ya había hecho pública su intención de continuar en el club, una voluntad compartida por D'Onofrio, reelecto como presidente a finales del año pasado.

Este mismo miércoles, el plantel de River Plate comenzó la pretemporada.

of/nn/prz