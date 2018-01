El lesionado Nishikori anuncia su baja para le Abierto de Australia

AFP 3/01/2018 - 23:55

La estrella del tenis japonés Kei Nishikori anunció este jueves su renuncia a disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, al no haberse recuperado de la lesión de muñeca que arrastra desde hace meses.

"Siento mucho tener que anunciar que me perderé el Abierto de Australia este año", declaró el número uno del tenis asiático en la web del torneo, que comenzará en Melbourne el 15 de enero.

"Mi recuperación va bien, pero no simplemente no me siento preparado al 100% para jugar de nuevo partidos al mejor de cinco sets", añadió el jugador de 27 años que ocupa actualmente la posición 22 del ránking ATP, cuando llegó al 4º puesto en marzo de 2015.

El finalista del US Open de 2014 sufrió una lesión en un tendón en su muñeca derecha que le obligó a poner fin prematuramente a la temporada pasada en agosto.

