El lesionado Nishikori anuncia su baja para el Abierto de Australia

AFP 4/01/2018 - 0:24

La estrella del tenis japonés Kei Nishikori anunció este jueves su renuncia a disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, al no haberse recuperado de la lesión de muñeca que arrastra desde hace meses.

"Siento mucho tener que anunciar que me perderé el Abierto de Australia este año", declaró el número uno del tenis asiático en la web del torneo, que comenzará en Melbourne el 15 de enero.

"El Abierto de Australia es mi Grand Slam favorito... es mi 'casa' (...) Es el torneo que cuida de manera increíble a los jugadores y a sus equipos, por lo que duele tener que perdérselo este año", añadió el japonés.

Ganador de once torneos de la ATP, Nishikori quedó eliminado el año pasado en Australia en octavos de final tras perder en cinco sets contra el suizo Roger Federer, a la postre vencedor de la prueba.

"Mi recuperación va bien, pero no simplemente no me siento preparado al 100% para jugar de nuevo partidos al mejor de cinco sets", comentó el jugador de 27 años que ocupa actualmente la posición 22 del ránking ATP, cuando llegó al 4º puesto en marzo de 2015.

El finalista del US Open de 2014 sufrió una lesión en un tendón en su muñeca derecha que le obligó a poner fin prematuramente a la temporada pasada en agosto.

El jugador japonés, dos veces cuartofinalista en Australia, ya había tenido que renunciar a participar esta semana en el torneo de Sídney.

Nishikori es la primera gran estrella del tenis que anuncia su baja en el Abierto de Australia por lesión, pero las dudas permanecen sobre la participación de otros varios.

Dos exnúmero uno, el británico Andy Murray (cadera) y el serbio Novak Djokovic (codo), ausentes de las pistas los dos desde el pasado mes de julio, han tenido que renunciar a los torneos de Brisbane y Doha, retrasando su regreso a las canchas, lo que ha aumentado las dudas sobre su participación en el primer Grand Slam del año.

El español Rafael Nadal, actual número uno del ránking, acabó la temporada con una retirada del Masters de Londres por problemas en la rodilla que le han impedido volver a jugar hasta ahora, por lo que también ha tenido que renunciar a Brisbane.

El suizo Stan Wawrinka, ganador en Australia en 2014, también renunció a la exhibición de Abu Dabi la semana pasada, tras haber sufrido dos operaciones en una rodilla el año pasado.

