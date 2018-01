Muere a los 85 años el productor de música soul Rick Hall

AFP 4/01/2018 - 3:33

El productor de música estadounidense Rick Hall, uno de los grandes del soul, falleció el martes a los 85 años a causa de cáncer en su ciudad natal de Muscle Shoals, en Alabama (sur), informó su familia este miércoles.

"Esperamos que la banda del paraíso esté lista. Sino, habrá un problema", dijeron sus familiares a modo de homenaje.

Hall convirtió su estudio Fame Recording Studios en uno de los epicentros de la música soul de Estados Unidos.

Fue productor, entre otros, de Otis Redding, Little Richard o Aretha Franklin, que grabó uno de sus primeros éxitos, "I Never Loved a Man (the Way I Love You)", en Fame.

La influencia que logró en la comunidad negra --Hall era blanco-- fue uno de sus hitos en la Alabama segrecionista.

"Soy uno de ellos. Me siento negro", declaró un día en televisión.

A pesar de que el soul centró su vida, también era amante de la música country.

"Las canciones country y soul hablan muchas veces de crecer como un mendigo, de intentar lograr una vida mejor, de amor sin esperanza", contó a la revista No Depression.

