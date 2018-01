El caso Froome "es terrible", estima Dumoulin

AFP 4/01/2018 - 17:08

Tom Dumoulin, campeón del mundo contrarreloj y ganador del Giro de Italia de 2017, estimó que el control positivo de Chris Froome es "terrible para el ciclismo".

"Pensé que era algo absolutamente terrible. Esa fue mi primera reacción. No conocía los detalles, lo único que sé es que dio positivo. Le fue detectada una dosis de salbutamol dos veces superior a la autorizada. Más allá de eso no voy a opinar sobre este caso", declaró Dumoulin.

"Sería bueno para todo el mundo si las autoridades tomasen una decisión rápidamente, pero no sé cómo funcionan estas cosas. En teoría uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero en mi equipo es diferente. Sé que si yo diera positivo mi equipo me suspendería inmediatamente. Ese no es el caso en el Sky", lanzó el corredor holandés.

Chris Froome sufrió el 7 de septiembre en la última semana de la Vuelta a España un control antidopaje 'anormal' por una concentración de Salbutamol, un producto contra el asma, superior a la permitida.

La Unión Ciclista Internacional abrió un procedimiento contra el británico, que no ha sido suspendido con carácter provisional.

