Ministro turco criticado por pedir "romper las piernas" a vendedores de droga

AFP 4/01/2018 - 17:53

La oposición turca y abogados acusaron este jueves al ministro del Interior turco de abuso de poder después de afirmar que la policía debería "romperle las piernas" a los vendedores de drogas.

"No importa cuánto me condenen o critiquen, pero un policía que no le rompe las piernas a un 'dealer' de drogas cuando le ve no puede considerar haber cumplido con su deber", declaró Süleyman Soylu durante una conferencia de prensa a principios de esta semana, según declaraciones recogidas por los medios turcos.

Además, añadió que si los policías llevaban a cabo tales actos, él asumiría toda la responsabilidad.

Tur Yildiz Biçer, diputada del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), principal formación de la oposición en el Parlamento, anunció que había presentado una denuncia contra Soylu por abuso de poder.

"Esta orden (...) no puede respetarse bajo ninguna circunstancia, cualquiera que cumpla con ella no puede estar libre de responsabilidad", declaró, citada por los medios turcos, y afirma que según el Código penal cualquiera que incite a cometer tales actos se enfrenta a 5 años de cárcel.

Para Mehmet Durakoglu, presidente del colegio de abogados de Estambul, los comentarios del ministro son contrarios a la presunción de inocencia.

Estas declaraciones "son claramente criminales. No puedo aceptar que se hagan tales comentarios, incluso irónicamente", afirmó, según la agencia de prensa Dogan.

Pero el portavoz del presidente Recept Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, apoyó este jueves a Soylu, y describió sus declaraciones como "una expresión de determinación".

Süleyman Soylu, nombrado ministro en 2016, salió victorioso de una lucha implacable en el sureste del país contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado como una organización "terrorista" por Ankara y sus aliados occidentales.

