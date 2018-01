Klopp prefiere no hablar del interés del Barcelona por Coutinho

AFP 4/01/2018 - 18:36

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, rechazó este jueves hablar del futuro de su jugador brasileño Philippe Coutinho y de los rumores que le sitúan cerca del FC Barcelona.

"Creo que está entre los jugadores disponibles para el partido del City. Todo lo que diga ahora sólo generará más historia. No tengo nada que decir sobre ello", declaró Klopp cuando se le preguntó al respecto.

Coutinho no jugará el viernes en el derbi ante el Everton, en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra, pero Klopp dijo que planea contar con él para el duelo del 14 de enero ante el Mánchester City, el líder de la Premier League.

En la pretemporada, Coutinho ya estuvo cerca de poner rumbo al Barcelona, pero finalmente las pretensiones económicas de los Reds frustraron la operación. Según publicó recientemente el diario Mundo Deportivo, el equipo azulgrana habría presentado una oferta de 150 millones de euros -110 millones de euros más 40 en bonificaciones- para hacerse esta vez con el brasileño de 25 años, una de sus prioridades.

Preguntado el miércoles por Coutinho, el técnico del Barça, Ernesto Valverde, dijo que es "un buen jugador... de otro equipo".

"No lo sé, me entero aquí (en la sala de prensa) de muchas cosas que ocurren, que no las sabía, si es que son ciertas, no lo sé", afirmó sobre la posible llegada del jugador.

jw/td/dr