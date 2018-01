Un personaje basado en Trump "no sería creíble", dice creador de "The West Wing"

El guionista y director estadounidense Aaron Sorkin aseguró que ha descartado hacer un programa basado en el presidente Donald Trump tras años de rumores sobre un posible regreso de su galardonado drama político "The West Wing".

En una entrevista emitida el viernes, el ganador de un Oscar le dijo a "Nightline" de ABC que una nueva versión de la serie centrada en Trump "parecería aire muerto".

"No creo que sea un personaje muy interesante. Es exactamente lo que parece", dijo Sorkin al copresentador Juju Chang.

La serie original, que se desarrolló entre 1999 y 2006, se ambienta en la Casa Blanca bajo el mandato del ficticio presidente demócrata Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen.

Sorkin, que compite por un tercer Globo de Oro por el guión de "Molly's Game", afirmó que no creará un personaje basado en Trump porque "no hay ningún matiz" en el mandatario.

"Solo habla de dos cosas: él y sus enemigos, y eso es todo", dijo en la entrevista. "Así que es un personaje que no creerías... en un drama. No tiene ninguna de las cualidades que necesitas para contar una historia. Simplemente no hay sangre allí", agregó.

Los fanáticos han estado apostando por las posibilidades de un regreso desde que "The West Wing" salió del aire, pero el rumor ha crecido desde que el programa encontró una nueva vida en plataformas de transmisión en línea como Netflix.

Sorkin, que según informes es el guionista mejor pagado de Hollywood, tiene una oferta permanente de relanzar "The West Wing" pero se ha negado reiteradamente, aseguró a periodistas el presidente de NBC Entertainment, Bob Greenblatt, el año pasado.

