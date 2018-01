El periodista Deniz Yucel acusa a Ankara de tenerlo retenido como "rehén"

5/01/2018 - 6:58

ESTAMBUL, 5 (DPA/EP) El periodista alemán de origen turco Deniz Yucel, que fue detenido en febrero tras ser acusado de llevar a cabo "propaganda terrorista" en Turquía, ha acusado a las autoridades del país de tenerlo retenido como "rehén".

Los comentarios de Yucel han tenido lugar días después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, afirmara que su gobierno está alentando al poder judicial a acelerar el proceso en marcha contra el periodista del diario 'Die Welt', que lleva diez meses en prisión preventiva sin acusación formal.

"No estoy muy contento con que la acusación todavía no haya llegado, pero solo podemos alentar al poder judicial para que acelere el proceso. Ya lo hemos hecho", dijo Cavusoglu sobre el corresponsal.

"Realmente me molesta. Como si no quisiera que Cavusoglu no estuviera contento por mí. Pero puedo darle ánimos. Si puedo estar más de un año como rehén él también puede gestionarlo", ha aseverado Yucel de forma sarcástica.

El periodista ha criticado, además, la nueva normativa sobre la indumentaria de los detenidos, que deben vestir de gris si están relacionados con delitos de terrorismo o rebelión. "Vuestro uniforme no encaja conmigo", ha aseverado.

Unas 50.000 personas han sido encarceladas en Turquía desde el golpe de estado fallido en 2016 y más de 150.000 han perdido su trabajo. Yucel es uno de los 165 periodistas que se encuentran actualmente bajo custodia policial en el país.

Las relaciones bilaterales entre Berlín y Ankara se han visto afectadas por el caso. Sin embargo, Cavusoglu ha manifestado este jueves que espera que ambos países puedan empezar de cero. Las autoridades alemanas, por su parte, han insistido en que esto no sucederá mientras Yucel continúe arrestado.